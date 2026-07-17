Φωτιά σε δάσος του Φοντενεμπλό: 19χρονος εθελοντής πυροσβέστης ομολόγησε ότι έβαλε την πυρκαγιά με σπίρτα και βενζίνη – 6 συλλήψεις

Τεράστια είναι η περιβαλλοντική καταστροφή που σημειώνεται από την φωτιά στο δάσος Φοντενεμπλό της Γαλλίας η οποία παραμένει ενεργή παρά το γεγονός ότι έχει περιοριστεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο μεταξύ η έρευνα για τις αιτίες της πυρκαγιάς που αποδίδεται σε εμπρησμό συνεχίζεται. Σε μία ανατροπή που δεν περίμενε κανείς, ένας 19χρονος εθελοντής πυροσβέστης ομολόγησε ότι έβαλε την φωτιά χρησιμοποιώντας σπίρτα και βενζίνη σοκάροντας τις αρχές, που χαρακτήρισαν την φερόμενη πράξη ως προδοσία.

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Ειδικότερα, τέσσερα άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τις πυρκαγιές στο δάσος του Φοντενεμπλό νότια του Παρισιού στη Γαλλία. Παρόλο που η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, δεν έχει σβήσει πλήρως. Επισκεπτόμενος την περιοχή χθες Πέμπτη, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια για τους εμπρηστές. FEUX DE FONTAINEBLEAU : Six personnes ont été interpellées, dont un jeune pompier volontaire né en 2007, qui a reconnu avoir "mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l’essence".

Un deuxième homme, également né en 2007 "a reconnu, dans les mêmes circonstances, avoir… pic.twitter.com/cyyHhLra2H— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 14, 2026

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, από τις πυρκαγιές έχουν καεί περισσότερα από 20.000 στρέμματα δάσους. Η Γαλλία βιώνει μια σειρά από ασυνήθιστους καύσωνες. Ο Μακρόν είπε ότι δεν είχαν υπάρξει τόσες πολλές πυρκαγιές στη Γαλλία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.