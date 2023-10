Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα το απόγευμα σε πολλές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, προειδοποιώντας για την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έλαβε αναφορές για πιθανή διείσδυση από τον Λίβανο στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Η δημόσια τηλεόραση KAN μετέδωσε ότι βλήματα έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ.

Certainly appears Hezbollah is entering the war now. Aerial alerts are insane. pic.twitter.com/QpdC5UiWXn October 11, 2023

Συναγερμός για εισερχόμενο αεροσκάφος είχε σημάνει και πριν από περίπου μισή ώρα, όμως η KAN ανέφερε ότι επρόκειτο πιθανότατα για ένα μη επανδρωμένο, τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα και στην πόλη Οφακίμ του νότιου Ισραήλ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι.

ISRAEL: BREAKING: An estimated 15 paragliders or similar flying devices with terrorists on board are coming into Northern Israel from Lebanon. Red alert sirens are going off across Northern Israel including Tzefas and Tiveria. pic.twitter.com/6OCIpIhoFw October 11, 2023

Σε ερασιτεχνικό βίντεο-ντοκουμέντο που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), καταγράφεται η στιγμή που ο Τζέιμς Κλέβερλι και ο ισραηλινός ομόλογός του Έλι Κοέν σπεύδουν να βρουν καταφύγιο στο εσωτερικό κτιρίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τη Χαμάς.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι Ισραηλινοί», αναφέρει το σχόλιο που συνοδεύει την ανάρτηση.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανέφερε σήμερα ότι εκτόξευσε μια ρουκέτα τύπου R-160 κατά της ισραηλινής βόρειας πόλης Χάιφα.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Το ΥΠΕΞ δεν επιβεβαιώνει “σε αυτό το στάδιο” ότι “40 μωρά δολοφονήθηκαν” από τη Χαμάς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν είναι σε θέση «σε αυτό το στάδιο» να επιβεβαιώσει ότι «40 μωρά δολοφονήθηκαν» στη σφαγή που διέπραξαν το Σάββατο οι μαχητές της Χαμάς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά, στο νότιο Ισραήλ, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την Τρίτη, στον λογαριασμό @Israel στην πλατφόρμα Χ (ο επίσημος λογαριασμός του κράτους του Ισραήλ) αναρτήθηκε ένα βίντεο του ενημερωτικού σταθμού i24NEWS που έδειχνε μια δημοσιογράφο να περιγράφει, εμφανώς ταραγμένη, την καταστροφή που είδε στο κιμπούτς αυτό, σε μια επίσκεψη που οργανώθηκε για τον Τύπο υπό την προστασία του ισραηλινού στρατού.

«40 μωρά δολοφονήθηκαν» έγραφε η λεζάντα στο βίντεο αυτό.

'About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'



Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

«Κανείς (από τους στρατιώτες που μπήκαν στο Κφρα Αζά μετά την ανακατάληψή του από τον ισραηλινό στρατό) δεν μπορούσε να περιμένει (ένα τέτοιο μακάβριο θέαμα), είπε η ίδια δημοσιογράφος σε ένα άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του καναλιού. Η ρεπόρτερ αναφέρει επίσης «τις φρικιαστικές εικόνες» που της περιέγραψαν οι στρατιώτες και τα «τουλάχιστον 40 μωρά» που σκοτώθηκαν.

Από την Τρίτη, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης επανέρχονται τα μηνύματα για τα «40 δολοφονημένα μωρά», ως παράδειγμα της βαρβαρότητας των ανδρών της Χαμάς. Όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των βρεφών που σκοτώθηκαν στο Κφαρ Αζά, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο υπάγεται ο λογαριασμός @Israel, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κανέναν αριθμό σε αυτό το στάδιο».

Σύμφωνα με τον απόστρατο υποστράτηγο Ιτάι Βερούβ, «70 ένοπλοι, εκπαιδευμένοι τρομοκράτες» επιτέθηκαν στο Κφαρ Αζά γύρω στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου για να διαπράξουν «μια σφαγή, μια καταστροφή». Περίπου 400 άνθρωποι ζούσαν στο Κφαρ Αζά, μια αγροτική κοινότητα που απέχει 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο, πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή αυτή έκαναν λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς αμάχους ή και 150, μεταξύ των οποίων και αδιευκρίνιστος αριθμός παιδιών. Ένας από αυτούς, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, έκανε επίσης λόγο για ακρωτηριασμούς και αποκεφαλισμούς, αλλά αρνήθηκε να πει περισσότερα.

