Κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής μετά από επίθεση drone – Νέες επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο (βίντεο)

Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, μετά από χτύπημα drone, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να επεξεργάζονται 922.000 βαρέλια την ημέρα. Την ίδια στιγμή, οι εκατέρωθεν επιθέσεις σε Ισραήλ, Ιράν και άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής συνεχίζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIVE οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή: A fire broke out at a facility inside the Al-Ruways Industrial Complex in Abu Dhabi after it was targeted by a drone, according to the Abu Dhabi Media Office.



LIVE UPDATES: https://t.co/1WC186rp0g pic.twitter.com/m2FlFppcCj— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) March 10, 2026

Το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην επίθεση.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι εντόπισε εννέα πυραύλους και 35 drones την Τρίτη, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζει να έχει αντίκτυπο σε όλη την περιοχή.

Το υπουργείο άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν οκτώ πύραυλοι και ένας έπεσε στη θάλασσα, ενώ αναχαιτίστηκαν επίσης 26 drone.

Να θυμίσουμε ότι Σαουδική Αραβία έκλεισε επίσης το μεγαλύτερο διυλιστήριο της την περασμένη εβδομάδα και το Κατάρ έκλεισε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο μετά από επιθέσεις με drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Aramco: Προειδοποιεί για “καταστροφικές συνέπειες” εάν συνεχιστεί το “μπλόκο” στα Στενά του Ορμούζ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Aramco, πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας και κορυφαίος εξαγωγέας στον κόσμο, κάνοντας λόγω για «καταστροφικές συνέπειες» στην αγορά πετρελαίου εάν πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο CEO στης Aramco Αμίν Νάσερ μιλώντας σε δημοσιογράφους σημείωσε πως ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε προβλήματα στον τομέα της ναυτιλίας και των ασφαλίσεων και κινδυνεύει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους τομείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νάσερ υποστήριξε ότι τα παγκόσμια αποθέματα σε πετρέλαιο βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές και, όσο περισσότερο διαρκεί η αναστάτωση, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νάσερ είπε εξάλλου ότι μια μικρή πυρκαγιά, που ξέσπασε έπειτα από επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα της Aramco, το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο της εταιρείας, κατασβέστηκε γρήγορα, ενώ πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης της εγκατάστασης.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης διαμήνυσε πως το καθεστώς του Ιράν δεν θα επιτρέψει εξαγωγές πετρελαίου που παράγεται στην περιοχή προς συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας», δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Λίβανος: Νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραηλινού στρατού

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

Οι επιδρομές έρχονται μετά την επανάληψη της προειδοποίησής του από τον στρατό για εκκένωση της περιοχής, ενός προπυργίου της Χεζμπολάχ, γνωστού ως Νταχίγιε.

Βίντεο: Οι Ισραηλινοί καταστρέφουν εκτοξευτή πυραύλων στο Ιράν

Έναν εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων χτύπησε το βράδυ της Δευτέρας η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF), σκοτώνοντας αρκετούς Ιρανούς στρατιώτες λίγα λεπτά πριν προλάβουν να εκτοξεύσουν πύραυλο στο Ισραήλ.