Χέγκσεθ: Προανήγγειλε σκληρότερα χτυπήματα – “Δεν θα σταματήσουμε μέχρι το Ιράν να ηττηθεί ολοκληρωτικά”

Ούτε βήμα πίσω δεν πρόκειται να κάνουν οι ΗΠΑ στην σύγκρουση με το Ιράν τουλάχιστον μέχρι “ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και αποφασιστικά” τόνισε το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

«Όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, συντρίβουμε τον εχθρό με μια συντριπτική επίδειξη τεχνικής ικανότητας και στρατιωτικής δύναμης», ανέφερε ο Χέγκσεθ στην ενημέρωση της Τρίτης. «Αλλά το κάνουμε στο δικό μας χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με τις επιλογές μας», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Σήμερα θα είναι, για άλλη μια φορά, η πιο έντονη ημέρα πληγμάτων μας στο εσωτερικό του Ιράν». #FPLIVE: U.S. Secretary of Defence Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine hold a briefing on Iran. https://t.co/lhmOvFN2p6— Firstpost (@firstpost) March 10, 2026

Αναφερόμενος στην πυρηνική απειλή, τόνισε πως οι Ιρανοί «τρέχουν προς μια πυρηνική βόμβα», διαμηνύοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα το επιτρέψει ποτέ».

Στην συνέχεια υποστήριξε ότι “το Ιράν στέκεται μόνο του και χάνει τον πόλεμο κατά κράτος”.

Στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το ιρανικό καθεστώς, ο Χέγκσεθ δήλωσε: «Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και πλήρως». Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι οι ηγέτες του Ιράν είναι «απελπισμένοι και σε πανικό» καθώς ο πόλεμος μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα του.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρόσθεσε ακόμη ότι τις τελευταίες 24 ώρες, το Ιράν έχει εκτοξεύσει τον μικρότερο αριθμό πυραύλων που ήταν σε θέση να εκτοξεύσει από την αρχή του πολέμου.