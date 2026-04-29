Ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα σε βάρος του 89χρονου πιστολέρο – Αντιμέτωπος και με 6 πλημμελήματα 

Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 89χρονου, που χθες Τρίτη 28/4 έσπειρε τον τρόμο ανοίγοντας πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τρία αδικήματα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,

-διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και

-διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Επίσης, ο 89χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για έξι αδικήματα:

-οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

-παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

-παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλίκα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

-απειλή διάπραξης εγκλημάτων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηλικιωμένος οδηγείται σε ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις δύο ένοπλες επιθέσεις.

Η μεταγωγή του στα δικαστήρια από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατήθηκε τη νύχτα μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα, έγινε λίγο μετά τις 10 το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Τι υποστήριξε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του για τη διπλή επίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, επανέλαβε ότι αιτία των πράξεων του ήταν ότι δεν δικαιώθηκε στην πολύχρονη διαμάχη του με το δημόσιο, για την χορήγηση συμπληρώματος σύνταξης που ζητούσε για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα, ενώ λάμβανε σύνταξη από την Αμερική και την Γερμανία.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος στους αστυνομικούς. «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο για να ακουστεί το πρόβλημα μου. Αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα, αλλά πυροβολούσα στο πάτωμα». Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι αυτόπτες μάρτυρες των επιθέσεων.

Ο 89χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να μεταβεί στο Στρασβούργο, όπως ακούστηκε χτες. «Το σκέφτηκα», είπε, «να πάω και να ρίξω μια τουφεκιά και εκεί στο Δικαστήριο. Τι να πάω φυλακή εδώ, τι στην Ευρώπη…».

Νωρίτερα, η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 μετέφερε όσα αποκάλυψε ο ηλικιωμένος στον δικηγόρο του Βασίλη Νουλέζα τον λόγο για τον οποίο προχώρησε σε αυτή την πράξη:

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο και λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέλαβαν ”Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;” Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο, είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί».

Το χρονικό του τρόμου και η σύλληψη στην Πάτρα

Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης ο 89χρονος πυροβολεί έναν εργαζόμενο του ΈΦΚΑ. Μόλις ενημερώνεται το κέντρο της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί μεταβαίνουν στην υπηρεσία που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί εντοπίζουν αιμόφυρτο έναν υπάλληλο στον οποίο παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο ηλικιωμένος αρχικά απομακρύνθηκε πεζός, ενώ στην συνέχεια διαπιστώθηκε πως επιβιβάστηκε σε ταξί. Στις 11:17, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, δέχεται νέα κλήση για ένοπλο άτομο που εισήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως και τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες υπαλλήλους.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως, «από την πρώτη στιγμή του επεισοδίου, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής. Η προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων».

Μετά από έξι ώρες αναζητήσεων, ο 89χρονος άνδρας εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα 38αρι περίστροφο πλήρους φυσιγγίων. Το πιστόλι που είχε ο 89χρονος

Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, μετά τους πυροβολισμούς στον Πρωτοδικείο, πλήρωσε 200 ευρώ σε ταξί που τον μετέφερε στην αχαϊκή πρωτεύουσα με σκοπό να διαφύγει στην γειτονική Ιταλία.