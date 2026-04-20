Πακιστάν: Εντείνει τις επαφές του με Ιράν και ΗΠΑ

Οι Πακιστανοί ηγέτες έχουν εντείνει τις επικοινωνίες τους με το Ιράν και τις ΗΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν σύντομα, δήλωσε στο Al Jazeera ο πρώην Πακιστανός πρέσβης στα ΗΑΕ, Τζαμίλ Καν.

«Τα πράγματα επιταχύνονται», είπε ο Χαν. «Τις επόμενες 24 έως 48 ώρες, τα ζητήματα θα συζητηθούν και η ιρανική αντιπροσωπεία θα είναι εκεί».

Το Ιράν είχε θέσει τον Λίβανο στην κορυφή της λίστας των αιτημάτων του, ζητώντας να συμπεριληφθεί στην κατάπαυση του πυρός και, ως εκ τούτου, συνδέοντας τις διαπραγματεύσεις του με τις ΗΠΑ με τον πόλεμο του Ισραήλ στον Λίβανο, δήλωσε ο διπλωμάτης.

Ο Καν είπε ότι ο Τραμπ έλυσε «πολύ έξυπνα» αυτό το ζήτημα δημιουργώντας μια ξεχωριστή διαδρομή για διαπραγματεύσεις και διαχωρίζοντας έτσι τις δύο συγκρούσεις.

Προέβλεψε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της αραίωσης και της διάθεσής του.