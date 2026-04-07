Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο Κατάρ – Αναχαίτισαν πυραύλους από το Ιράν τα ΗΑΕ

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ενώ τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η αεράμυνά τους ανταποκρίνεται σε απειλές πυραύλων, με τη Μέση Ανατολή να συνεχίζει να φλέγεται.

«Η αεράμυνα των ΗΑΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν», αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανακοίνωσή του στο X.

Οι εκρήξεις σημειώνονται αρκετές ώρες πριν από την προθεσμία των ΗΠΑ προς το Ιράν για να συμφωνήσει σε μια συμφωνία, διαφορετικά θα υποστεί επιθέσεις στις πολιτικές υποδομές του.