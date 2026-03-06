Ιράν: «Δεν έχουμε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ – Στόχος μόνο πλοία των ΗΠΑ και του Ισραήλ» λέει η Τεχεράνη

Στο γεγονός πως το Ιράν δεν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ στάθηκε με δηλώσεις του ο Εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε «δεν έχουμε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και δεν θα τα κλείσουμε. Θα στοχεύσουμε πλοία που ανήκουν στο αμερικανικό καθεστώς και στη σιωνιστική οντότητα».

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ λέγοντας ότι «σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τη σύσταση του μαρτυρικού διοικητή μας: θα κάνουμε τους Αμερικανούς δυστυχισμένους. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν θα σκέφτονται πλέον να επιτεθούν οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν θα θέσουμε κανένα περιορισμό στην επίθεση κατά της σιωνιστικής οντότητας και θα χρησιμοποιήσουμε τα πιο προηγμένα όπλα μας για τον βομβαρδισμό του εχθρού».

🟥 المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية:



♦️ نعتزم تنفيذ توصية قائدنا الشهيد؛ وسنجعل الأمريكيين في حالة بائسة

♦️ سنفعل ما يجعل الأمريكيين لا يفكرون بعد الآن في مهاجمة أي مكان في العالم

♦️ لا نضع أي قيود على الهجوم على الكيان الصهيوني وسنستخدم أسلحتنا الأكثر تقدما في قصفنا للعدو… pic.twitter.com/I4qUz7Nll8— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 6, 2026

Τέλος, κατέληξε ότι «εάν οι ηγέτες του βόρειου Ιράκ ανοίξουν διάδρομο για τις ένοπλες ομάδες, θα στοχεύσουμε όλες τις υποδομές και τις δυνατότητες της περιοχής. Εάν οι ηγέτες του βόρειου Ιράκ θέλουν να διατηρήσουν την εξουσία τους, πρέπει να εμποδίσουν τη δράση αυτών των ομάδων».

Ιράν: «Οι Ευρωπαίοι θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους αν εμπλακούν στον πόλεμο», προειδοποιεί ο υφυπουργός Εξωτερικών

To δικό του μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές χώρες έστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Συγκεκριμένα, προειδοποίησε ότι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να αποτελέσουν «νόμιμους στόχους» εάν συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Μιλώντας στο France 24, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει «ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους υπόλοιπους ότι πρέπει να προσέξουν να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας κατά του Ιράν».

Προειδοποίησε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα «ενωθεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, τότε θα αποτελέσει επίσης νόμιμο στόχο για τα αντίποινα του Ιράν».