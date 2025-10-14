Η Ζιζέλ Πελικό φοβάται για καρκίνο τραχήλου μετά από την χρόνια κακοποίηση της

Η Ζιζέλ Πελικό εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να πάσχει από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, πιθανώς ως αποτέλεσμα των χρόνιων βιασμών που υπέστη στη Γαλλία.

Η 72χρονη, θύμα δεκάδων επιθέσεων για σχεδόν δέκα χρόνια από άνδρες που της προσέφερε ο πρώην σύζυγός της ενώ την νάρκωνε, εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο δικαστήριο της Νιμ για να αντιμετωπίσει έναν από τους βιαστές της, ο οποίος άσκησε έφεση στην καταδίκη του.

Μιλώντας ενώπιον του δικαστηρίου, η Πελικό αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις για πιθανό καρκίνο του τραχήλου. Η ίδια τόνισε ότι η ασθένεια θα μπορούσε να σχετίζεται με την πολύχρονη κακοποίησή της, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν χρησιμοποιούνταν προφυλακτικά, με αποτέλεσμα το 2020 να διαγνωστεί με τέσσερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, λίγο μετά τη σύλληψη του Ντομινίκ Πελικό.

Τώρα, η Ζιζέλ Πελικό φοβάται ότι τα νοσήματα αυτά μπορεί να έχουν συνδέσει την υγεία της με την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.