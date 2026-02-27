Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Βρετανία αποσύρει το διπλωματικό προσωπικό από το Ιράν – Έκκληση για αποφυγή κάθε ταξιδιού στη χώρα

Oι Βρετανοί πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ταξίδι προς τη χώρα

Η Βρετανία αποσύρει το διπλωματικό προσωπικό από το Ιράν – Έκκληση για αποφυγή κάθε ταξιδιού στη χώρα
Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Το βρετανικό υπουργείο εξωτερικών προχώρησε στην προσωρινή απόσυρση του προσωπικού του από το Ιράν, επικαλούμενο την τρέχουσα κατάσταση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η βρετανική πρεσβεία συνεχίζει να λειτουργεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ενώ οι Βρετανοί πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ταξίδι προς τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι αρχές συμβουλεύουν τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται ήδη στο Ιράν, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως επισκέπτες, να επανεξετάσουν προσεκτικά την παρουσία τους εκεί και να σταθμίσουν τους κινδύνους που ενέχει η παραμονή τους.

«Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης και οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταξιδιωτικές αναταραχές και άλλες απρόβλεπτες συνέπειες», προειδοποιεί το υπουργείο εξωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ