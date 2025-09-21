Η Τουρκία χαιρετίζει την αναγνώριση της Παλαιστίνης από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά

Η Τουρκία χαιρετίζει την αναγνώριση της Παλαιστίνης από Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Καναδά, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη στήριξης του διεθνούς δικαίου και των παγκόσμιων ανθρωπίνων αξιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, οι χώρες που καταδικάζουν τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του αθώου παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα και αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη «βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Παράλληλα, η Άγκυρα εκφράζει την πεποίθηση ότι η κίνηση αυτή θα ενθαρρύνει κι άλλες χώρες να ακολουθήσουν, συμβάλλοντας στο να αποκτήσει η Παλαιστίνη το αναγνωρισμένο καθεστώς της στη διεθνή σκηνή. Τέλος, η Τουρκία καλεί τη διεθνή κοινότητα να ακολουθήσει αυτό το ιστορικό βήμα για την προώθηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης, δεσμευόμενη να συνεχίσει να υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.