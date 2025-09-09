Η Τεχεράνη καταδικάζει την “επικίνδυνη” επίθεση στην Ντόχα

Η ισραηλινή επίθεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ είναι «επικίνδυνη» και «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκληματική ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών κανόνων και ρυθμίσεων, είναι ένα πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, τον Μάτζεντ αλ Ανσάρι, στόχος ήταν συγκροτήματα κατοικιών όπου διαμένουν «πολλά μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Στην Ντόχα κατοικούν και τα στελέχη της Χαμάς που συμμετείχαν τους τελευταίους μήνες στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.