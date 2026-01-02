Η Ρωσία κατέλαβε περισσότερα από 5.600 τ.χλμ το 2025 στην Ουκρανία

Η Ρωσία σημείωσε το 2025 τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη της στην Ουκρανία μέσα σε ένα χρόνο, εκτός από το 2022, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αναλυτικά, η Ρωσία κατέλαβε πάνω από 5.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία, δηλαδή περισσότερα εδάφη από ό,τι τα έτη 2023 και 2024, γεγονός που αντιστοιχεί στο 0,94% της συνολικής έκτασης της χώρας.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνουν περιοχές που ελέγχει η Ρωσία, σύμφωνα με το Κίεβο και στρατιωτικούς παρατηρητές, καθώς και περιοχές που η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει καταλάβει, χωρίς όμως αυτή η πληροφορία να επιβεβαιώνεται από την Ουκρανία.

Το 2022, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 64.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.

Αν και οι διπλωματικές προσπάθειες εντάθηκαν από τον Νοέμβριο, με το αμερικανικό σχέδιο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται αδιάκοπα στο πεδίο.

Το σχέδιο των 20 σημείων που διαπραγματεύεται το Κίεβο με την Ουάσινγκτον επικεντρώνεται κυρίως στην παγίωση του μετώπου στις υπάρχουσες γραμμές στη Ζαπορίζια, τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ.

Τον Δεκέμβριο, η Μόσχα κατέλαβε μόλις 244 τετραγωνικά χιλιόμετρα, την πιο μικρή έκταση σε μηνιαία βάση από τον Μάρτιο, ωστόσο συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις της στο Ντονμπάς, προσπαθώντας να το καταλάβει πλήρως.

Παρά τη μικρή πρόοδο του Δεκεμβρίου, η Ρωσία κατέκτησε περισσότερα εδάφη το 2025 από ό,τι τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2024 (4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και το 2023 (580 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Στη Ζαπορίζια, όπου οι βομβαρδισμοί αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία κατέλαβε 131 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Στο τέλος του Δεκεμβρίου, η Ρωσία είχε τον πλήρη ή μερικό έλεγχο του 19,4% της Ουκρανίας. Περίπου το 7%, περιλαμβανομένων της Κριμαίας και ορισμένων περιοχών του Ντονμπάς, ήταν ήδη υπό τον έλεγχό της πριν από την εισβολή το Φεβρουάριο του 2022.

Αντίθετα, η Ρωσία έχασε 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Χαρκόβου και 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ντνιπροπετρόφσκ, δύο περιοχές για τις οποίες το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Η ανακατάληψη αυτών των περιοχών από τους Ουκρανούς αποτελεί τη μεγαλύτερη τους επιτυχία από τον Ιούνιο του 2023, όταν ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους κατά της Ρωσίας.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι έτοιμη «κατά 90%», προειδοποιώντας όμως ότι το 10% που απομένει θα κρίνει «το μέλλον της ειρήνης» και των κατεχόμενων εδαφών.