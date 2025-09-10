Η Πολωνία δηλώνει έτοιμη να αντιδράσει μετά την εισβολή των ρωσικών drones – O Πούτιν “δοκιμάζει τη Δύση” λέει το Κίεβο

Διεθνής ανησυχία επικρατεί μετά τη νέα κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς για πρώτη φορά από την έναρξη της σύρραξης το 2022, ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα η Πολωνία, προχωρά στη κατάρριψη ρωσικών drones εντός του εναέριου χώρου της.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο σήμερα για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», μετά την αναχαίτιση πολλών «ρωσικών drones» που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια επίθεσης της Μόσχας εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή τη νύκτα βιώσαμε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σημαντικό αριθμό ρωσικών drones», επεσήμανε ο Τουσκ, καταγγέλλοντας «μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση».

«Είμαστε έτοιμοι να απωθήσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», πρόσθεσε.

«Οι επιχειρήσεις της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και των συμμάχων της που σχετίζονταν με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου ολοκληρώθηκαν», ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα στο Χ η διοίκηση του πολωνικού στρατού. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συμμάχους της χώρας στο ΝΑΤΟ, και κυρίως τις ολλανδικές δυνάμεις, για «την υποστήριξή τους».

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα. ⚡ Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6— NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Θραύσματα drone εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το BBC κάνει λόγο για «κλιμάκωση» από τη Μόσχα που προσπάθησε να τεστάρει την αντίδραση της Δύσης και σημειώνει: «Τα drones αυτά δεν έχασαν απλά τον δρόμο τους και βρέθηκαν στην Πολωνία. Έφτασαν τόσο βαθιά στην Πολωνία ώστε να κλείσει το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Και αυτό συνέβη ενώ οι εναέριες επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν γίνει μεγαλύτερες σε ένταση και πιο συχνές».

Ρωσικά drone έχουν περάσει ξανά από τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας αλλά ποτέ δεν έγινε κατάρριψή τους. Οπότε αυτό είναι ένα νέο πεδίο για την Πολωνία και το ΝΑΤΟ» πρόσθεσε το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις κατήγγειλαν ότι η χώρα δέχτηκε «επίθεση», καθώς τα ραντάρ τους εντόπισαν πάνω από δέκα ιπτάμενα αντικείμενα να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής σε δυτικούς τομείς της ουκρανικής επικράτειας και «κατέρριψαν» κάποια.

❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.



Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.



Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 10, 2025

«Ως αποτέλεσμα της σημερινής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ουκρανικό έδαφος, έλαβε χώρα παραβίαση άνευ προηγουμένου του πολωνικού εναέριου χώρου από ιπτάμενα αντικείμενα τύπου drone. Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X. 🇷🇺🇵🇱 Fighter jets were scrambled in the Lublin area in eastern Poland in response to several Russian Geran-2 drones repotedly entering Polish airspace



A U.S. Air Force F-35 operating near Mielec—refueled midair by a NATO Airbus A330—triggered a 7600 squawk code, signaling a… pic.twitter.com/K10qZ9OCSL ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 9, 2025

Ο πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις ανέφερε ότι καταδιωκτικά, τόσο της πολεμικής αεροπορίας της χώρας του όσο και συμμαχικών κρατών, που απογειώθηκαν εσπευσμένα, «έκαναν χρήση των όπλων τους εναντίον (των) εχθρικών αντικειμένων», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος του NATO από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου 2022. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε ο υπουργός μέσω X.

Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς του αρμόδιους για την κρατική ασφάλεια και συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του σε πλήρη σύνθεση που αναμένεται να διεξαχθεί στις 08:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

«Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη» ανέφερε λίγο πριν από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ο κ. Τουσκ μέσω X, συμπληρώνοντας πως «ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του NATO (σ.σ. Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και τις ενέργειές μας» και οι δυο άνδρες παραμένουν σε «συνεχή επικοινωνία». Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, το μεγαλύτερο της χώρας, έκλεισε, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), εξαιτίας «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας συνδεόμενης με την κρατική ασφάλεια». Σύμφωνα με την ίδια πηγή έκλεισαν και άλλα αεροδρόμια νωρίς το πρωί.

Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί συνεδρίασε το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της Πολωνίας υπό τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης» και «ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη» την εισβολή των drones. Rescuers are now working in Volochysk, Khmelnytskyi region, where the Russians struck an ordinary sewing workshop with a missile. As of now, three people are reported injured. This is just one of the sites of today’s massive Russian attack: about 415 drones of various types and… pic.twitter.com/FdC880IDwn— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον οκτώ drones είχαν στοχεύσει την Πολωνία κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη νύχτα, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι.

Στην ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι ζήτησε, επίσης, μια πιο ισχυρή αντίδραση από τους συμμάχους και δήλωσε ότι «η καθυστέρηση των περιορισμών κατά της Ρωσίας και των συνεργών της σημαίνει μόνο αύξηση της βιαιότητας των επιθέσεων».

«Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να εντείνει, να επεκτείνει τον πόλεμό του και να δοκιμάζει τη Δύση», σχολίασε στο Χ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια αδύναμη απάντηση σήμερα απλώς θα προκαλέσει περισσότερο τη Ρωσία και τότε ρωσικοί πύραυλοι και drones θα πετάξουν ακόμη πιο μακριά στην Ευρώπη».

Όπως εκτίμησε ο Σίμπιχα, η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι οι γειτονικές χώρες της Ουκρανίας πρέπει να μπορούν να κινητοποιούν τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτουν για «να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους στον ουκρανικό εναέριο χώρο».

«Η αίσθηση ατιμωρησίας του Πούτιν δεν σταματά να μεγαλώνει διότι δεν έχει τιμωρηθεί όπως θα έπρεπε για τα προηγούμενα εγκλήματά του», τόνισε ο Σίμπιχα.