Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που μπήκαν στον εναέριο χώρο της, έκλεισαν 4 αεροδρόμια – “Συνεχής επαφή με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ”

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/9 στην Πολωνία, καθώς πολωνικά μαχητικά κατέρριψαν ρωσικά drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της, εν μέσω νέας, μαζικής επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν, η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό, με το BBC να αναφέρει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένως αρνηθεί κάθε πρόθεση της χώρας του να προχωρήσει σε πολεμικές κινήσεις κατά των χωρών του ΝΑΤΟ.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου έκανε λόγο για «πράξη επιθετικότητας που αποτελεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Περιγράφοντας τις «αμυντικές διαδικασίες» που ενεργοποιήθηκαν, το πολωνικό επιτελείο ανέφερε ότι «πολωνικά και συμμαχικά μέσα παρακολούθησαν δεκάδες αντικείμενα με ραντάρ και, λαμβάνοντας υπόψη εκείνα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή, ο Επιχειρησιακός Διοικητής των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσισε να τα εξουδετερώσει. Ορισμένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας καταρρίφθηκαν. Καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό και την εύρεση των πιθανών σημείων πρόσκρουσης αυτών των αντικειμένων.

❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli.



Na… pic.twitter.com/w9ygKlRh8V— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

⚡️ Russian drones attack Poland



Shaheds have crossed the border and are moving towards Polish cities, monitoring groups report.



▪️ Rzeszów airport — the main hub for arms supplies to Ukraine — has been urgently closed.

▪️ Polish Air Force scrambled, air defense active.… pic.twitter.com/7KkiolgKru— NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

🇷🇺🇵🇱 Fighter jets were scrambled in the Lublin area in eastern Poland in response to several Russian Geran-2 drones repotedly entering Polish airspace



A U.S. Air Force F-35 operating near Mielec—refueled midair by a NATO Airbus A330—triggered a 7600 squawk code, signaling a… pic.twitter.com/K10qZ9OCSL ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 9, 2025

Επιπλέον, σημείωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τον «εντοπισμό και την εξουδετέρωση των στόχων» και ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι κυριότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία.

Λίγο αργότερα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας έκριναν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

⚡️ Russian drones attack Poland



Shaheds have crossed the border and are moving towards Polish cities, monitoring groups report.



▪️ Rzeszów airport — the main hub for arms supplies to Ukraine — has been urgently closed.

▪️ Polish Air Force scrambled, air defense active.… pic.twitter.com/7KkiolgKru ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 9, 2025

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO» ανακοίνωσε στο Χ ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις. Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 10, 2025

«Μια επιχείρηση που σχετίζεται με πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον των στόχων. Είμαι σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Άμυνας. Έλαβα άμεση αναφορά από τον επιχειρησιακό διοικητή» έγραψε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Η επιχείρηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones της Ρωσίας κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Ουκρανία «συνεχίζεται», ανέφερε λίγο αργότερα ο Πολωνός πρωθυπουργός μέσω X. BREAKING:



Polish F-16 and Dutch F-35 fighter jets can be heard flying over eastern Poland, Woking hard to shoot down a swarm of Russian suicide drones flying in Polish airspace pic.twitter.com/vxbsZzMP4i— Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.

Πολωνία: Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροδρομίου στη Βαρσοβία, έκλεισαν μετά τις αναφορές για τα ρωσικά drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δύο αεροδρόμια στην πρωτεύουσα – το μεγάλο αεροδρόμιο Chopin και το αεροδρόμιο Warsaw Modlin – διέκοψαν τη λειτουργία τους. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, έκλεισαν το αεροδρόμιο Rzeszów-Jasionka – το αεροδρόμιο που βρίσκεται πλησιέστερα στην Ουκρανία – και το αεροδρόμιο Lublin.