Η νέα δραματική έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για τη μητέρα της – “Είναι ακόμη εκεί έξω, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας” (βίντεο)

Δημόσια έκκληση σχετικά με την υπόθεση απαγωγής της μητέρας απηύθυνε η Αμερικανίδα παρουσιάστρια ειδήσεων Σαβάνα Γκάθρι ζητώντας πληροφορίες και δηλώνοντας ότι πιστεύει πως παραμένει εν ζωή.

Συγκεκριμένα, η Γκάθρι, σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Πιστεύουμε ότι η μητέρα μας είναι ακόμη εκεί έξω. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας». Η έκκληση έγινε ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα παρήλθε προθεσμία που είχε τεθεί για την καταβολή λύτρων με αντάλλαγμα την ασφαλή επιστροφή της μητέρας της, χωρίς ωστόσο οι Αρχές να έχουν ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής κάποιον ύποπτο.

Η Νάνσι Γκάθρι, 84 ετών, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από το σπίτι της στην Τούσον και εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι απομακρύνθηκε παρά τη θέλησή της. Η οικογένεια είχε γνωστοποιήσει από νωρίς ότι είναι διατεθειμένη να καταβάλει χρηματικό ποσό για την ασφαλή επιστροφή της.

Το FBI ανακοίνωσε ότι δεν έχει γνώση για «οποιαδήποτε συνεχιζόμενη επικοινωνία μεταξύ της οικογένειας Γκάθρι και των φερόμενων απαγωγέων», ενώ προσφέρει αμοιβή ύψους 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υπόθεση. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη της email με σημείωμα λύτρων που εστάλη σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο οποίο αναφερόταν προθεσμία τη Δευτέρα, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Είχε προηγηθεί άλλη προθεσμία καταβολής λύτρων, με απαίτηση πληρωμής σε Bitcoin, η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου χωρίς αποτέλεσμα.

Η εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι δηλώθηκε επίσημα όταν δεν εμφανίστηκε στη λειτουργία της Κυριακής, την 1η Φεβρουαρίου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στα υπόλοιπα μέλη της ενορίας. Έκτοτε, η οικογένεια έχει δώσει στη δημοσιότητα τρία ακόμη βίντεο, στα οποία δηλώνει πρόθυμη να συνομιλήσει με τους πιθανούς απαγωγείς και ζητά αποδείξεις ότι η μητέρα τους είναι ζωντανή.

Στο πιο πρόσφατο βίντεο, η Σαβάνα Γκάθρι εμφανίζεται μόνη της, σε αντίθεση με προηγούμενες εμφανίσεις όπου τη συνόδευαν τα αδέλφια της. «Θέλω απλώς να μοιραστώ μερικές σκέψεις, καθώς μπαίνουμε σε ακόμη μία εβδομάδα αυτού του εφιάλτη», λέει, προσθέτοντας: «Την πήραν και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

Η παρουσιάστρια απηύθυνε έκκληση σε πολίτες «οπουδήποτε, ακόμη κι αν βρίσκονται μακριά», να αναφέρουν οτιδήποτε ύποπτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο στοιχείο. «Αν δείτε κάτι, αν ακούσετε κάτι, αν υπάρχει οτιδήποτε που σας φαίνεται παράξενο, να το αναφέρετε στις Αρχές», τόνισε.