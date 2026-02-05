Σαβάνα Γκάθρι: Η δραματική έκκληση της παρουσιάστριας του NBC στους απαγωγείς της μητέρας της (βίντεο)

Στα ύψη είναι η αγωνία της γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, της οποίας η μητέρα απήχθη από το σπίτι της.

Η 84χρονη, Νάνσι Γκάθρι, εξαφανίστηκε το Σαββατοκύριακο από το σπίτι της στην πολιτεία της Αριζόνα των ΗΠΑ μέσα στη νύχτα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι έπεσε θύμα απαγωγής.

Η 84χρονη δηλώθηκε αγνοούμενη το μεσημέρι της Κυριακής, με τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της στο σπίτι της,.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε στη Daily Mail πως οι ερευνητές είναι βέβαιοι ότι η 84χρονη έφυγε από το σπίτι της παρά τη θέλησή της.

«Δεν απομακρύνθηκε μόνη της. Πιστεύουμε ότι την πήραν παρά τη θέλησή της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια γυναίκα με προβλήματα υγείας που χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, την οποία δεν είχε μαζί της.

Σημειώνεται πως δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίασης, ωστόσο οι Αρχές κάνουν λόγο για στοιχεία που προκαλούν «σοβαρή ανησυχία».

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε εκλιπαρεί με δάκρυα στα μάτια να επιστρέψει η μητέρα της και ζητά από τους απαγωγείς της αποδείξεις ότι η 84χρονη είναι ακόμα ζωντανή.

«Θέλουμε να ακούσουμε νέα σας και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε», λέει η παρουσιάστρια του NBC, πλαισιωμένη από τα αδέλφια της στο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Instagram. «Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας».

«Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε», είπε η παρουσιάστρια του NBC και πρόσθεσε: «Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες χειραγωγούνται εύκολα. Πρέπει να ξέρουμε χωρίς αμφιβολία ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε εσείς».

Επίσης, η Σαβάνα Γκάθρι, συνοδευόμενη από την αδερφή της Άνι και τον αδερφό της Κάμερον, είπε στο βίντεο ότι γνώριζαν για το σημείωμα για τα λύτρα, το οποίο εστάλη σε τουλάχιστον ένα μέσο ενημέρωσης.

«Μαμά, αν το ακούς αυτό, είσαι μια δυνατή γυναίκα», είπε ακόμα και συνέχισε: «Όλοι σε ψάχνουν, μαμά. Παντού. Δεν θα ησυχάσουμε. Τα παιδιά σου δεν θα ησυχάσουν μέχρι να είμαστε ξανά μαζί».

«Η μαμά μας είναι η καρδιά μας και το σπίτι μας» ανέφερε και τόνισε πως «η υγεία της, η καρδιά της είναι εύθραυστη. Ζει σε συνεχή πόνο. Δεν έχει φάρμακα. Τα χρειάζεται για να επιβιώσει. Τα χρειάζεται για να μην υποφέρει».

Η αδερφή της είπε ότι «το φως λείπει από τη ζωή μας. Μαμά», είπε, «αν ακούς, χρειαζόμαστε να γυρίσεις σπίτι. Μας λείπεις».

Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την υπόθεση στο Truth Social. Είπε ότι έδωσε εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της έρευνας και «να επιστρέψει η μητέρα της με ασφάλεια στο σπίτι».

«Μίλησα με τη Σαβάνα Γκάθρι και την ενημέρωσα ότι δίνω εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να βρίσκονται στην πλήρη διάθεση της οικογένειας και των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου, αμέσως», είπε, προσθέτοντας ότι το έθνος προσεύχεται για την οικογένειά της.

Η Σαβάνα Γκάθρι είναι ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα στα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ. Εργάζεται στο NBC από το 2007 και το 2012 έγινε συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Today του NBC.

Η ίδια εργάζεται και ως επικεφαλής νομική ανταποκρίτρια του NBC News και κάνει παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος του δικτύου για την Ημέρα των Ευχαριστιών και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.