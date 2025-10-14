Η έντονη συνομιλία Τραμπ και Μακρόν πίσω από τα αμήχανα χαμόγελα – “Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί” (βίντεο)

Σε έναν ακόμα… διαγωνισμό χειραψίας επιδόθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα στη διάσκεψη για τη Γάζα, στην Αίγυπτο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Mail ο Αμερικανός και ο Γάλλος πρόεδρος είχαν και έναν έντονο διάλογο, με έναν ειδικό στο διάβασμα των χειλιών να αποκαλύπτει όσα είπαν μεταξύ τους, ενώ χαμογελούσαν αμήχανα μπροστά στις κάμερες.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ με τον Μακρόν να μουρμουρά κάτι που δεν μπόρεσε να γίνει αντιληπτό.

«Είσαι ειλικρινής;» ρωτά στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με τον Γάλλο ομόλογό του να απαντά «Φυσικά».

Τότε ο Τραμπ σφίγγει το χέρι του Μακρόν πριν του απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη».

Η Daily Mail εκτιμά πως πρόκειται για τον πρόσφατο χλευασμό που έκανε κατά του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες από όλον τον κόσμο.

«Κάνω ειρήνη» λέει μετά ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον Μακρόν να του αγγίζει το χέρι και να λέει: «Έλα τώρα». Τότε ο Τραμπ τον σφίγγει ακόμα πιο δυνατά.

Ντόναλντ Τραμπ: Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους.

Εμανουέλ Μακρόν: Κατάλαβα, θα το δούμε αυτό,

Ντόναλντ Τραμπ: Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν’ το. Θα τα πούμε σε λίγο.

Δείτε το βίντεο: