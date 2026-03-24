Η Χεζμπολάχ καταδικάζει την απέλαση του Ιρανού απεσταλμένου από τον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ καταδίκασε την ανακήρυξη του Ιρανού πρέσβη Μοχάμεντ Ρεζά Σεϊμπανί ως ανεπιθύμητου προσώπου από το Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «απορρίπτει» την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «απερίσκεπτη και καταδικαστέα». Είπε ότι η εντολή ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» και είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης της κυβέρνησης του Λιβάνου στις πιέσεις ξένων πρωτευουσών.

«Τα αδύναμα προσχήματα στα οποία βασίστηκε αυτή η αυθαίρετη απόφαση, η οποία κατηγορεί τον πρέσβη για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου, αποτελούν απλώς περαιτέρω επιβεβαίωση ότι πρόκειται για μια κακόβουλη πολιτική απόφαση κατ’ εξοχήν, στερούμενη του ελάχιστου επιπέδου σοφίας και εθνικής ευθύνης», αναφέρει η δήλωση της Χεζμπολάχ, που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Η ομάδα δήλωσε ότι οι αρχές στον Λίβανο οφείλουν να ενώσουν τους πολίτες στην αντίσταση στην επιθετικότητα του Ισραήλ στη χώρα σε αυτή την «εξαιρετικά επικίνδυνη στιγμή».

Νωρίτερα σήμερα, ο Λίβανος ανακάλεσε τη διαπίστευση του Σεϊμπάνι και απαίτησε την αναχώρησή του από τη χώρα έως την Κυριακή. Οι αρχές κάλεσαν επίσης τον πρεσβευτή του Λιβάνου στο Ιράν για διαβουλεύσεις, επικαλούμενες αυτό που χαρακτήρισαν ως παραβίαση των διπλωματικών κανόνων και των καθιερωμένων πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών από την Τεχεράνη.