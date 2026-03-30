Γκαλιμπάφ: Οι εχθροί της χώρας θα μετανιώσουν για την επιθετικότητα εναντίον του Ιράν

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι οι εχθροί του έθνους παρουσιάζουν τις «επιθυμίες» τους ως είδηση, ενώ ταυτόχρονα εκδίδουν απειλές κατά της χώρας.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε αυτές τις ενέργειες ως «μεγάλο λάθος», προειδοποιώντας ότι αν ο εχθρός «χτυπήσει έναν», θα «πάρει πίσω αρκετούς» σε απάντηση.

Υποστήριξε περαιτέρω ότι υπό την ηγεσία του ανώτατου ηγέτη, ο ιρανικός λαός θα κάνει τον «εχθρό να μετανιώσει για την επιθετικότητά του και θα ανακτήσει με επιτυχία τα δικαιώματά του».