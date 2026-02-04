Γερμανία: Στη φυλακή ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή εισιτηρίων τρένου

Ο 26χρονος Έλληνας που κατηγορείται για τη δολοφονία ελεγκτή εισιτηρίων σε σταθμό τρένου στο Λάντστουλ της Γερμανίας οδηγήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (04.02) στη φυλακή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο κύμα συζήτησης στη Γερμανία και έχει αναδειχθεί από τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής εισαγγελίας, ο νεαρός παρέμεινε σιωπηλός κατά την απολογία του και αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, καθώς ο 36χρονος ελεγκτής εισιτηρίων, Σερτζάν Σ., βρέθηκε νεκρός μετά από έλεγχο σε σταθμό τρένου.

Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το χρονικό των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία, αλλά και για το πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

Όπως αναφέρει το περιοδικό «Stern», σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του 36χρονου, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η χρήση όπλου στην επίθεση.

Το χρονικό

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας BILD, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (02.02), όταν ο 36χρονος υπάλληλος των γερμανικών σιδηροδρόμων προσέγγισε ομάδα τεσσάρων ατόμων., ηλικίας 20 έως 30 ετών, για τυπικό έλεγχο εισιτηρίων.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το βαγόνι.

Τότε, σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός εξοργίστηκε και επιτέθηκε βάναυσα στον ελεγκτή, ενώ το τρένο είχε ήδη αναχωρήσει από τον σταθμό Λάντστουλ, κοντά στο Καϊζερσλάουτερν. Τα χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Ο 36χρονος διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χόμπουργκ, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του περίπου 24 ώρες αργότερα.

H επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς είναι Έλληνας υπήκοος, χωρίς δηλωμένη μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Το Τμήμα Ποινικών Ερευνών του Καϊζερσλάουτερν διερευνά την υπόθεση, με τον 26χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Σε εσωτερική ανακοίνωση προς το προσωπικό της, η Deutsche Bahn επιβεβαίωσε τον θάνατο του εργαζομένου: «Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο συνάδελφός μας Σέρκαν Σ. από το αμαξοστάσιο του Μάνχαϊμ υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του και απεβίωσε στο νοσοκομείο».

Ο Σέρκαν Σ. εργαζόταν στη Deutsche Bahn επί 15 χρόνια και μεγάλωνε μόνος του τα δύο παιδιά του. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία λογαριασμού δωρεών για τη στήριξη της οικογένειάς του.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών, Πάτρικ Σνάιντερ, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στα τρένα και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας. Τα τρένα και οι σταθμοί οφείλουν να είναι ασφαλείς», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «φρικτό» και εκφράζοντας την έντονη συγκίνησή του για τον θάνατο ενός εργαζομένου «που έχασε τη ζωή του ενώ έκανε απλώς τη δουλειά του».