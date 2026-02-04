Γερμανία: Ποιο είναι το προφίλ του 26χρονου Έλληνα που κρατείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ελεγκτή τρένου

Ένας 26χρονος Έλληνας υπήκοος κρατείται από τις γερμανικές αρχές, κατηγορούμενος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ελεγκτή εισιτηρίων κατά τη διάρκεια ελέγχου σε τρένο στη Γερμανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας BILD, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (02.02), όταν ο 36χρονος υπάλληλος των γερμανικών σιδηροδρόμων προσέγγισε ομάδα τεσσάρων ατόμων., ηλικίας 20 έως 30 ετών, για τυπικό έλεγχο εισιτηρίων. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το βαγόνι.

Τότε, σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός εξοργίστηκε και επιτέθηκε βάναυσα στον ελεγκτή, ενώ το τρένο είχε ήδη αναχωρήσει από τον σταθμό Λάντστουλ, κοντά στο Καϊζερσλάουτερν. Τα χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Ο 36χρονος διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χόμπουργκ, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του περίπου 24 ώρες αργότερα.

H επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς είναι Έλληνας υπήκοος, χωρίς δηλωμένη μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Το Τμήμα Ποινικών Ερευνών του Καϊζερσλάουτερν διερευνά την υπόθεση, με τον 26χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Σε εσωτερική ανακοίνωση προς το προσωπικό της, η Deutsche Bahn επιβεβαίωσε τον θάνατο του εργαζομένου: «Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο συνάδελφός μας Σέρκαν Σ. από το αμαξοστάσιο του Μάνχαϊμ υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του και απεβίωσε στο νοσοκομείο».

Ο Σέρκαν Σ. εργαζόταν στη Deutsche Bahn επί 15 χρόνια και μεγάλωνε μόνος του τα δύο παιδιά του. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία λογαριασμού δωρεών για τη στήριξη της οικογένειάς του.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών, Πάτρικ Σνάιντερ, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στα τρένα και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας. Τα τρένα και οι σταθμοί οφείλουν να είναι ασφαλείς», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «φρικτό» και εκφράζοντας την έντονη συγκίνησή του για τον θάνατο ενός εργαζομένου «που έχασε τη ζωή του ενώ έκανε απλώς τη δουλειά του».