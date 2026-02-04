Bild: 26χρονος Έλληνας κατηγορείται ότι έδειρε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου στη Γερμανία

Υπέκυψε στα τραύματά του ένας 36χρονος ελεγκτής στη Γερμανία, που είχε δεχτεί άγριο ξυλοδαρμό μέσα σε τρένο.

Όπως μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα Bild, η φονική επίθεση έγινε λίγο μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ.

Ο ελεγκτής έκανε έλεγχο στα εισιτήρια τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών και τότε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας 26χρονος Έλληνας που δεν είχε εισιτήριο, διαπληκτίστηκε μαζί του και στη συνέχεια του επιτέθηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 26χρονος έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε, ενώ όταν ο 36χρονος ζήτησε από τον επιβάτη να κατέβει από το τρένο, εκείνος άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι, με τον άνδρα να καταρρέει μέσα στο βαγόνι.

Η εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε το πρωί της Τετάρτης 4/2 και η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος, χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία.

Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς θεωρείται βασικός ύποπτος.