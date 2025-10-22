Γερμανία: Πυροβολισμοί με τραυματίες στο Αννόβερο

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 22/10 στο Αννόβερο καθώς σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην οδό Vahrenwalder Straße στο Αννόβερο το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Hannoversche Allgemeine, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλάβει έναν ύποπτο δράστη στην περιοχή, δήλωσε μια εκπρόσωπος. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκεται επίσης στο σημείο για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων.