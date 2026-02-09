Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που ξυλοκόπησε και σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή 

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη είναι ο 26χρονος που είναι ύποπτος για τον άγριο ξυλοδαρμό του Τούρκου ελεγκτή της Deutsche Bahn στην Γερμανία, ο οποίος οδήγησε στον θάνατό του, σύμφωνα με το περιoδικό Focus.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το dw, είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν στα social media ότι «ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε τον ελεγκτή Σερκάν Τσ. δεν είναι Έλληνας, αλλά Σύρος που ταξίδευε με ελληνικά έγγραφα».

Στη συνέχεια, το ρεπορτάζ κάνει ειδική μνεία σε παραποιημένο άρθρο σε γερμανική εφημερίδα, ενώ αναφέρεται επίσης και σε αντίστοιχο παράδειγμα από ελληνική ιστοσελίδα.

Το Focus σημειώνει επίσης ότι: «η Εισαγγελία του Τσβάιμπρυκεν δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης. Το ό,τι γενέτειρά του είναι η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Focus, καθιστά ακόμη πιο απίθανη τη θεωρία ενός εισαγόμενου ισλαμιστή, εκτός αν το διαβατήριο είναι πλαστό».

Όπως επισημαίνει το Focus, «η συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων έχει ως στόχο να σπείρει αβεβαιότητα», ενώ «πρόσφατες αναφορές ψευδών ειδήσεων καταδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη προσεκτικής επαλήθευσης των πηγών».

Σε ρεπορτάζ του το δημόσιου δικτύο SWR αναφέρει: «Ο φερόμενος ως δράστης που είναι Έλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο ερευνάται από την αστυνομία και την Εισαγγελία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο στη Γερμανία και ήδη τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 26χρονος δεν έχει ακόμη μιλήσει και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες σε βάρος του».

Μετά την επίθεση που δέχθηκε ο 36χρονος ελεγκτής από τον 26χρονο, επιβάτες του τοπικού τρένου «κάλεσαν την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Ο υπάλληλος της DB μεταφέρθηκε κατόπιν στο νοσοκομείο όπου και πέθανε μετά την επίθεση. Αστυνομία και Εισαγγελία ερευνούν προς το παρόν τα αίτια του εγκλήματος και αξιολογούν το υλικό που έχει προκύψει από τις κάμερες».