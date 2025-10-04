Γάζα: Υπό απειλή το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ λόγω του διχασμού της Χαμάς – Η ανάλυση της Wall Street Journal

Αισιοδοξία για την λήξη του πολέμου επικρατεί στη Γάζα μετά την ανακοίνωση της Χαμάς πως αποδέχεται βασικά σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η Χαμάς παραμένει βαθιά διχασμένη ως προς τους όρους αφοπλισμού και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, με την έλλειψη εσωτερικής συνοχής να απειλεί τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο ανώτερος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, μαζί με άλλους πολιτικούς αξιωματούχους, φέρεται να στηρίζει την αποδοχή της πρότασης, αν και με επιφυλάξεις. Όμως, η επιρροή τους είναι περιορισμένη, καθώς βρίσκονται εκτός Γάζας και δεν ελέγχουν την ένοπλη πτέρυγα, που παραμένει στο εμπόλεμο έδαφος.

Ο Εζεντίν αλ-Χαντάντ, που ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα μετά τον θάνατο των Γιάχια και Μοχάμεντ Σινουάρ, έχει δηλώσει ανοιχτός σε συμβιβασμό. Σύμφωνα με μεσολαβητές, δέχεται να παραδώσει πυραύλους και βαριά όπλα στην Αίγυπτο και στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει ελαφρύ οπλισμό, όπως τυφέκια εφόδου, που θεωρεί αμυντικά.

Ωστόσο, οι διοικητές της Χαμάς εντός της Γάζας φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να επιβάλουν συμμόρφωση στους μαχητές τους, εάν η συμφωνία θεωρηθεί παράδοση. Πολλοί από αυτούς είναι νέοι που έχασαν συγγενείς ή σπίτια στον πόλεμο και αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα.

Εντολή Νετανιάχου για “πάγωμα” των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

Εντολή για “πάγωμα” της εκστρατείας για την κατάληψη της Γάζας έδωσε η ισραηλινή πολιτική ηγεσία στον στρατό της, μετά την αντίστοιχη εντολή Τραμπ στο Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, καθώς και την δήλωση της Χαμάς ότι είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών και αμερικανικών μμε.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει αρχικά σε δήλωσή του ο Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο (σ.σ. Τραμπ) και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», προσθέτει.

Η Χαμάς δήλωσε χθες Παρασκευή βράδυ έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό του διετούς πολέμου εκεί, απαντώντας έτσι στο σχέδιο που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιδρώντας στην απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς», με την ισραηλινή κυβέρνηση να αναφέρει ότι είναι έτοιμη για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου με «την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Πανηγυρισμοί στη Γάζα

Στη Γάζα, κραυγές δοξασίας στον Αλλάχ άρχισαν να ακούγονται από σκηνές του καταυλισμού αλ Μαουάσι, κοντά στην Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Χαμάς, ανέφερε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Το σώμα μου άρχισε να τρέμει και να ανατριχιάζει. Με κατέκλυσε ένα συναίσθημα “‘Αλλάχ, έφτασε επιτέλους η ανακούφιση. Επιτέλους, ο πόλεμος θα τελειώσει, η γενοκτονία θα τελειώσει και μπορούμε να κοιμηθούμε με ασφάλεια και χωρίς φόβο!’» είπε η Σάμα Αλ-Χου, μια Παλαιστίνια που ζει στον καταυλισμό.

«Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί και η καταστροφή θα τελειώσουν και η αιματοχυσία θα σταματήσει. Είμαστε εξαντλημένοι και αξίζουμε χαρά και ζωή», δήλωσε ο Μοάμεν Τζάσερ, ένας Παλαιστίνιος που γιόρτασε επίσης την είδηση.

Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» και τόνισε ότι πιστεύει ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας. Πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες».



