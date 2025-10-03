Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» και τόνισε ότι πιστεύει ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας. Πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες».

Η Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι συμφωνεί με ορισμένες από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είναι η απελευθέρωση των ομήρων και η παράδοση της διοίκησης του θύλακα, όμως ζητά διαπραγματεύσεις για πολλούς από τους άλλους όρους.

Σε ένα αντίγραφο της ανακοίνωσής της, που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, η Χαμάς απάντησε στο σχέδιο των 20 σημείων αφού ο Αμερικανός πρόεδρος της έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή για να το δεχτεί ή να το απορρίψει.

Σε ένα από τα βασικά σημεία, η οργάνωση δεν διευκρίνισε αν συμφωνεί με τον όρο του αφοπλισμού της, ένα αίτημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ που προηγουμένως είχε απορρίψει.

Στην ανακοίνωση η Χαμάς λέει ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ανταλλαγή των κρατουμένων και την άμεση είσοδο βοήθειας» στον θύλακα. Προσθέτει ότι εγκρίνει «την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων της κατοχής -ζωντανών και λειψάνων- σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής (σ.σ. με Παλαιστίνιους κρατουμένους) που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Τραμπ, υπό τις αναγκαίες συνθήκες επί του πεδίου για την υλοποίησή της».

Στη συνέχεια ωστόσο, πρόσθεσε: «Υπό αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να εμπλακεί, μέσω των διαμεσολαβητών, σε διαπραγματεύσεις για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».

Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα Παλαιστίνιων ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) που θα βασίζεται στην παλαιστινιακή συναίνεση και θα έχει την αραβική και ισλαμική υποστήριξη». Το ίδιο στέλεχος της Χαμάς είπε για το σημείο αυτό ότι θέματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας θα συζητηθούν εντός του εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος είναι και η Χαμάς. Πρόσθεσε όμως ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε αργά την Παρασκευή στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια. Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

«Ενθαρρυμένος» δηλώνει ο γ.γ. του ΟΗΕ από την απάντηση της Χαμάς

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «ενθαρρυμένος» από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει και είναι ενθαρρυμένος από την ανακοίνωση της Χαμάς που δηλώνει την ετοιμότητά της να απελευθερώσει τους ομήρους και να συμμετάσχει σε συζητήσεις με βάση την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Καλεί όλα τα μέρη να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να τερματίσουν αυτή την τραγική σύγκρουση στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντούζαριτς.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από το σχέδιο Τραμπ

Το Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι έχει ξεκινήσει τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο X.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Ντόχα χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ.

Η Αίγυπτος ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» στο σχέδιο Τραμπ θα βοηθήσει στην εφαρμογή του σχεδίου

Το Κάιρο ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ. Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.