Γάζα: “Τραγικό ατύχημα” χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ – Παγκόσμια οργή (βίντεο)

Αποτροπιασμό προκαλεί η νέα, διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, με απολογισμό τουλάχιστον 20 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και πέντε δημοσιογράφοι.

Το Ισραήλ παραδέχτηκε πως χτύπησε το νοσοκομείο στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την επιχείρηση ή τους φερόμενους στόχους, ενώ η διεθνής κοινότητα καταδικάζει το νέο λουτρό αίματος.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου αμέσως μετά τα πλήγματα δείχνει καπνούς που υψώνονται στον ουρανό και συντρίμμια έξω από το νοσοκομείο. Παλαιστίνιοι έτρεξαν να βοηθήσουν τα θύματα, μετέφεραν αιμόφυρτα σώματα μέσα στη δομή υγείας.

Το Reuters διευκρίνισε πως τη στιγμή του πρώτου πλήγματος ο συνεργάτης του μετέδωσε από το νοσοκομείο ροή βίντεο απευθείας, που διακόπηκε απότομα.



«Το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Νάσερ», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του χθες, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί έρευνα του στρατού. «Ο πόλεμος που διεξάγουμε είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι νόμιμοι στόχοι μας είναι να νικήσουμε τη Χαμάς και να φέρουμε τους ομήρους μας πίσω στο σπίτι». Israel deeply regrets the tragic mishap that occurred today at the Nasser Hospital in Gaza.



Israel values the work of journalists, medical staff, and all civilians. The military authorities are conducting a thorough investigation.



The moment the israelis bomb the reception at Nasser Hospital for the 2nd time: a tactic to kill rescue teams & medics tending to the 1st strike

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα θύματα της νέας, διπλής επίθεσης στο νοσοκομείο Νάσερ είναι και τρεις δημοσιογράφοι που συνεργάζονταν με το Al Jazeera και τα Reuters και Associated Press.

Το Reuters ανέφερε πως το προσωπικό του είναι «συγκλονισμένο για τον θάνατο του Χοσάμ αλ Μάσρι και τον τραυματισμό άλλου συνεργάτη, του Χατέμ Χάλεντ», στον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο.

Το Associated Press εξέφρασε «σοκ και θλίψη» για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου 33 ετών, η οποία συνεργαζόταν μαζί του.

Το Al Jazeera καταδίκασε τον θάνατο του δημοσιογράφου, φωτογράφου και εικονολήπτη Μοχάμαντ Σαλάμα κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό πως έχει σκοπό να «φιμώσει την αλήθεια».

Ακόμη δυο παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ, σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό στο Νάσερ, σύμφωνα με συνδικάτο παλαιστινίων δημοσιογράφων. Ο συλλογικός φορέας των παλαιστινίων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης έκανε ακόμη γνωστό πως χθες ακόμη ένας δημοσιογράφος –ο έκτος σε μια μέρα–, ο Χασάν Ντουχάν, σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο Αλ Μαουάσι (νότια).

Διεθνής κατακραυγή για το νέο λουτρό αίματος

Τις νέες επιδρομές του Ισραήλ που σκόρπισαν τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασαν ο ΟΗΕ και οι κυβερνήσεις χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, που κάλεσαν να «προστατεύονται» οι δημοσιογράφοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, αν και δεν γνώριζε για την ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το βλέπω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Ταυτόχρονα, πρέπει να τερματίσουμε αυτόν τον… εφιάλτη», τόνισε.

Μάλιστα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική πίεση στη Γάζα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να πιέζουν τη Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους.

Μιλώντας παράλληλα με τον Τραμπ, ο Ρούμπιο πρόσθεσε: «Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Πάντα ψάχναμε να βρούμε μια λύση ή, τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε να τελειώσει».

«Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς», είπε καταλήγοντας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως ισραηλινή «στρατιωτική εισβολή» στην περιοχή Μπέιτ Τζιν, στην επαρχία της Δαμασκού.

Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το περιστατικό διαπράχθηκε από μια δύναμη «αποτελούμενη από έντεκα στρατιωτικά οχήματα και σχεδόν εξήντα στρατιώτες».

Το χαρακτήρισε ως «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας της Συρίας και «απειλή» για την περιφερειακή ειρήνη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιδρομές σε νοσοκομείο στη Γάζα που προκάλεσαν τον θάνατο αμάχων και δημοσιογράφων ήταν «απαράδεκτες».

Είπε στο X ότι το Ισραήλ πρέπει να «σεβαστεί το διεθνές δίκαιο» και είπε ότι η Γαλλία συνεργάζεται στενά με το Κατάρ σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα.

«Αυτό είναι απαράδεκτο: οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση», είπε.

«Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα, να καλύπτουν την πραγματικότητα της σύγκρουσης. Πρέπει να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας. Καλούμε το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

Ο Μακρόν επανέλαβε τις εκκλήσεις του για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός», την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την «μαζική παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας» και μια «μόνιμη πολιτική λύση», συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σοκαρισμένο από τη δολοφονία αρκετών δημοσιογράφων, μελών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πολιτών σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα.

Το υπουργείο δήλωσε ότι το περιστατικό πρέπει να διερευνηθεί και εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση για το X.

Το γραφείο επικοινωνίας της προεδρίας της Τουρκίας χαρακτήρισε την σημερινή ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ «επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου και άλλο ένα έγκλημα πολέμου».

«Το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις φρικαλεότητές του χωρίς να λαμβάνει υπόψη καμία ανθρωπιστική ή νομική αρχή, έχει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να εμποδίσει την αποκάλυψη της αλήθειας μέσω των συστηματικών επιθέσεών του σε δημοσιογράφους», δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μπουρχανετίν Ντουράν, επικεφαλής της διεύθυνσης επικοινωνίας.

Ο Ντουράν πρόσθεσε: «Είναι απαραίτητο όλοι όσοι έχουν συνείδηση, η διεθνής κοινότητα και οι οργανισμοί να υψώσουν τώρα τη φωνή τους πιο δυνατά και να σταματήσουν αυτή τη γενοκτονία, η οποία θα γραφτεί ως μια μαύρη σελίδα στην ανθρώπινη ιστορία, το συντομότερο δυνατό».

Η ιατρική φιλανθρωπική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) δήλωσε ότι είναι «εξοργισμένη καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και δημοσιογράφους ατιμώρητα».

Ο Ζερόμ Γκριμό, συντονιστής επειγόντων περιστατικών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η φιλανθρωπική οργάνωση «καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις φρικτές επιθέσεις του Ισραήλ στο ιατρικό συγκρότημα Νάσερ». Ο Γκριμό σημείωσε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν η Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, μια ανεξάρτητη φωτογράφος που συνεργαζόταν συχνά με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατό της. Η Μαριάμ αφήνει πίσω της έναν γιο που πρέπει τώρα να μεγαλώσει χωρίς τη μητέρα του. Τουλάχιστον τέσσερις άλλοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν επίσης σήμερα», δήλωσε ο Γκριμό.

Ο Γκριμό σημείωσε ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα «αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο εργαστήριο καθώς το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το κτίριο εν μέσω των προσπαθειών διάσωσης».

«Είμαστε εξοργισμένοι καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και δημοσιογράφους ατιμώρητα», πρόσθεσε ο Γκριμό.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε είπε ότι σκηνές «τέτοιες», αναφερόμενη στις επιδρομές, «εκτυλίγονται κάθε στιγμή στη Γάζα».

Η Ένωση Ξένου Τύπου δήλωσε ότι είναι «εξοργισμένη» και «σοκαρισμένη» μετά τον θάνατο δημοσιογράφων στη Γάζα.

Η ένωση δήλωσε ότι η δολοφονία δημοσιογράφων σε ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις ήταν «μεταξύ των πιο φονικιών ισραηλινών επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων που εργάζονται για διεθνή μέσα ενημέρωσης από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα».

«Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Καλούμε το Ισραήλ να σταματήσει μια για πάντα την αποτρόπαια πρακτική του να στοχοποιεί δημοσιογράφους», ανέφερε.