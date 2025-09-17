Γάζα: Το σχέδιο της Κομισιόν για την επιβολή δασμών και κυρώσεων στο Ισραήλ – Στο “στόχαστρο” και υπουργοί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα Τετάρτη 17/9 την πρότασή της προς το Συμβούλιο για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ, καθώς και τις προτάσεις της για κυρώσεις κατά υπουργών και προσώπων του Ισραήλ, αλλά και της Χαμάς.

Πρόκειται για στοχευμένα μέτρα που αφορούν κατά κύριο λόγο το εμπόριο μεταξύ Ε.Ε – Ισραήλ, το οποίο ανήλθε σε 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, ενώ –περίπου το 37% του όγκου αυτού απολαμβάνει προτιμησιακή μεταχείριση.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους το ποσό αυτό είναι σημαντικό, καθώς το 37% της λεγόμενης προτιμησιακής μεταχείρισης αντιστοιχεί σε 5,8 δισ ευρώ των εισαγωγών ισραηλινών προϊόντων στην Ε.Ε.

Στο επίκεντρο των μέτρων μπαίνουν δύο Ισραηλινοί υπουργοί, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, και ο Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, για τους οποίους πρόκειται να τους απαγορευτεί η είσοδος στην Ε.Ε αλλά και «πάγωμα» τυχόν περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ δεν εκλείπουν μέτρα και κατά 10 μελών της Χαμάς, που πήραν μέρος σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ.

Η Κομισιόν, παράλληλα, προτείνει την αναστολή 20 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν άμεση χρηματοδοτική στήριξη για διάφορα ισραηλινά έργα.

«Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρη» τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας «ο στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε το Ισραήλ, αλλά να βελτιώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα».

Η εν λόγω πρόταση θα κατατεθεί προς έγκριση προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε, όπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία – δηλαδή, από συνολικά 15 κράτη μέλη της Ε.Ε- που εκπροσωπούν το 65% του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε, που ακόμα δεν φαίνεται να είναι εφικτή.