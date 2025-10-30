Γάζα: Παρέλαβε δυο σορούς από την Χαμάς το Ισραήλ

Το Ισραήλ παρέλαβε σήμερα από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα δύο ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 και είχαν οδηγηθεί στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου το γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα τα υποδεχθούν σε μια στρατιωτική τελετή…» προτού τα πάνε σε ένα εργαστήριο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για να ταυτοποιηθούν.