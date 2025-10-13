Γάζα: Η ΕΕ χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σήμερα, Δευτέρα (13/10), την συγκίνηση της για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα.

Μέσω του Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια στιγμή χαράς για τις οικογένειες» και «ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο». Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να στηρίξει την επιτυχία του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα» με «όλα τα διαθέσιμα μέσα», ενισχύοντας τη διακυβέρνηση και τις μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι Βρυξέλλες σκοπεύουν επίσης να κινητοποιήσουν νέα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

The return of the Israeli hostages is a moment of pure joy for those families.



And a moment of relief for the entire world.



It means that a page can be turned. A new chapter can begin.



Europe fully supports the peace plan brokered by the United States, Qatar, Egypt, and…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025

Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, χαιρέτισε «μια σημαντική διπλωματική επιτυχία που κατέστη δυνατή χάρη στον πρόεδρο Τραμπ». Ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη θα επαναλειτουργήσει η ευρωπαϊκή αποστολή παρακολούθησης στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο. «Η διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης στη Γάζα θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη, όμως η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να συμβάλει πλήρως», τόνισε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα εκπροσωπήσει την Ένωση στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου θα υπογραφεί επίσημα το ειρηνευτικό σχέδιο. Πιστή στη διαχρονική της θέση, η ΕΕ επαναλαμβάνει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό για βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, η Ένωση έχει ήδη προσφέρει πάνω από 550 εκατομμύρια ευρώ βοήθειας στους Παλαιστίνιους και δεσμεύεται πλέον να συμμετάσχει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Γάζας.