Βρετανία και Γαλλία στηρίζουν τη Γάζα με σχέδιο ειρήνης και ανοικοδόμησης

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας θα ανακοινώσει σήμερα, στην ιστορική σύνοδο ειρήνης που πραγματοποιείται στο Σαρμ ελ- Σέιχ της Αιγύπτου, τη δέσμευση του για παροχή έμπρακτης βοήθειας για την ανάκαμψη της Λωρίδας της Γάζας. Η Ντάουνιγκ Στριτ το ανακοίνωσε αυτό λίγο πριν την αναχώρηση του Κιρ Στάρμερ από το Λονδίνο.

Μεταξύ άλλων η Βρετανία από την μια αναμένεται να χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών και από την άλλη να οργανώσει μια διεθνείς σύνοδο με θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χρήματα θα δοθούν για την παροχή βασικών υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής στους αμάχους της περιοχής, ενώ στην τριήμερη διεθνή σύνοδο θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Γερμανία, η Ιταλία, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή Αρχή. Παράλληλα, θα προσκληθούν διεθνείς οργανισμοί, αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν στην περιοχή. Στόχος της συνόδου θα είναι ο συντονισμός των δράσεων για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάκαμψη της περιοχής, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του πολέμου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα σταθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης, ώστε οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές να ζήσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Με τη σειρά της, η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ουσιαστική ανάκαμψη. «Η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τώρα είναι η στιγμή να καθαριστούν τα ερείπια, να αποκατασταθούν οι υποδομές και να ξαναχτιστούν οι ζωές. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, συντονίζοντας δυνάμεις και επενδύσεις για τη στήριξη της προσπάθειας».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του γραφείου του βρετανού πρωθυπουργού, το πακέτο των 20 εκατ. λιρών εντάσσεται στη συνολική ανθρωπιστική βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου προς τον παλαιστινιακό λαό, η οποία για το 2025, φτάνει τα 116 εκατ. λίρες. Ήδη έχουν διατεθεί 74 εκατ. λίρες για βοήθεια σε τρόφιμα, στέγαση και ιατρική περίθαλψη.

Το Παρίσι θα διαδραματίσει «ιδιαίτερο ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα ότι το Παρίσι θα διαδραματίσει «έναν ιδιαίτερο ρόλο» στη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας «στο πλευρό» της Παλαιστινιακής Αρχής και επέμενε στη σημασία να εκπροσωπούνται οι Παλαιστίνιοι στη διαδικασία αυτή.

«Στο ζήτημα της διακυβέρνησης θα έχουμε έναν ιδιαίτερο ρόλο στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αρχής και θα φροντίσουμε ώστε να έχει και εκείνη τον ρόλο της, όμως και ότι θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για την επόμενη ημέρα», δήλωσε ο Μακρόν κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου για μια σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς «θα είναι παρών σε αυτή τη σύνοδο», επεσήμανε ο Μακρόν. «Είναι ένα πολύ καλό σημάδι (…) Πρόκειται για αναγνώριση του ρόλου της Παλαιστινιακής Αρχής ως νόμιμης αρχής», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος, ζητώντας οι Παλαιστίνοι να βρίσκονται «στο επίκεντρο της διακυβέρνησης της Γάζας».

Παράλληλα ο Μακρόν ζήτησε «να μην ξεχνάμε» τη Δυτική Όχθη, όπου επιταχύνεται ο εβραϊκός εποικισμός, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρέπει «να δημιουργήσουμε μια σύνδεση μεταξύ της Γάζας και της Δυτικής Όχθης» και «να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένας δρόμος προς δύο κράτη, η μόνη πολιτική προοπτική που επιτρέπει πραγματικά μια βιώσιμη ειρήνη», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι οι Ευρωπαίοι «θα εντείνουν» την εκπαίδευση των Παλαιστινίων αστυνομικών στη Γάζα, αλλά διευκρίνισε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη δύναμη σταθεροποίησης που πρόκειται να συσταθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχει «συναίνεση» στην ειρηνευτική δύναμη να συμμετάσχουν «κυρίως περιφερειακές δυνάμεις και ίσως να συνεισφέρουν ορισμένες χώρες, όπως η Ινδονησία», σημείωσε. Ωστόσο, αυτές οι χώρες ζητούν η διαδικασία να γίνει εντός «διεθνούς πλαισίου», δηλαδή από τον ΟΗΕ, επέμεινε.

Τέλος, ο Μακρόν διευκρίνισε ότι η Γαλλία θα οργανώσει «τις επόμενες εβδομάδες» διάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μαζί με την Αίγυπτο, η οποία και θα τη φιλοξενήσει.