Τραμπ: Στην Κνεσέτ για την ιστορική ομιλία του – Τον υποδέχθηκαν με καπέλα που έγραφαν “ο πρόεδρος της ειρήνης” (βίντεο)

Στο Ισραήλ βρίσκεται για μια επίσκεψη αστραπή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα.

O Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ. Παρακολουθήστε την ομιλία του:

Η ομιλία αυτή είναι ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλήσει στην ισραηλινή βουλή από την ομιλία του Τζορτζ Μπους το 2008.

Μάλιστα, Ισραηλινοί βουλευτές φορούν μέσα στην Κνεσέτ κόκκινα καπέλα που γράφουν «Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης».

Αμέσως μετά την άφιξή του στο ισραηλινό Κοινοβούλιο, γύρω στις 11 το πρωί, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, γράφοντας την παρακάτω φράση: «Είναι μεγάλη μου τιμή – μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Μια νέα αρχή».



"This is my great honor – a great and beautiful day.



"This is my great honor – a great and beautiful day. A new beginning."

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ το Air Force One έκανε έναν κύκλο πάνω από την πλατεία Ομήρων ως ένδειξη τιμής.

Air Force One is flying over Tel Aviv.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβηκε από το αεροσκάφος με σφιγμένη γροθιά και λέγοντας «ευχαριστώ».

Περίπου στη 1 το μεσημέρι ο Τραμπ θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα, όπου η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων θα αναγνωριστεί από διεθνείς ηγέτες.