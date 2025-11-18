Γάζα: Ευχαριστίες Τραμπ και στην Ελλάδα για την έγκριση του νέου Συμβουλίου Ειρήνης από τον ΟΗΕ – “Ιστορικής σημασίας απόφαση”

Με δήλωση του ο Εκπρόσωπος της Αποστολής, τόνισε ότι οι ΗΠΑ «επαίνεσαν τους βασικούς εταίρους του Συμβουλίου για τη συνεργασία τους σε μια κρίσιμη στιγμή, προκειμένου να χαραχθεί μια πορεία προς τη διαρκή ειρήνη στη Γάζα και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή».

Η Απόφαση, ανέφερε, σηματοδοτεί την πλήρη υιοθέτηση από το Συμβούλιο του ιστορικού 20-Σημείων Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, το οποίο καθιερώνει «για πρώτη φορά μια πραγματική και βιώσιμη πορεία προς την ειρήνη και την ασφάλεια στη Γάζα».

«Η σημερινή δράση θέτει τα θεμέλια για μια αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη, ευημερούσα και αυτοδιοικούμενη Γάζα, που θα υποστηρίζεται από ευρεία περιφερειακή συμμετοχή» ανέφερε.

Ο Εκπρόσωπος της αμερικανικής Αποστολής τόνισε ότι «κανείς δεν πίστευε ότι θα φέρναμε πίσω όλους τους ζωντανούς ομήρους, και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να προσπαθούν να φέρουν πίσω τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

«Κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσαμε να τερματίσουμε τον πόλεμο με δέσμευση για μηδενική εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας» πρόσθεσε.

«Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι τεράστιες, αλλά οι ηγέτες δεν αποφεύγουν αυτές τις προκλήσεις, ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, η επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τους περιφερειακούς εταίρους και τους ηγέτες στο πεδίο, ώστε να διασφαλίσουν την ταχεία εφαρμογή του ψηφίσματος και να προωθήσουν επιτέλους ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους».

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του υπέρ του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό». Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης με την οποία ενστερνίζεται το σχέδιο που έχει εισηγηθεί για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία — ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:

«Συγχαρητήρια στον κόσμο για την απίστευτη ψήφο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πριν από λίγο, η οποία αναγνωρίζει και υποστηρίζει το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ, το οποίο θα προεδρεύσω εγώ και θα περιλαμβάνει τους πιο ισχυρούς και σεβαστούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η ψήφος θα καταγραφεί ως μία από τις μεγαλύτερες εγκρίσεις στην Ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, θα οδηγήσει σε περαιτέρω Ειρήνη σε όλο τον κόσμο και είναι μια στιγμή πραγματικά ιστορικής σημασίας!

Ευχαριστώ τα Ηνωμένα Έθνη και όλες τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλγερία, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Γουιάνα, τη Νότια Κορέα, το Πακιστάν, τον Παναμά, τη Σιέρα Λεόνε, τη Σλοβενία και τη Σομαλία.

Ευχαριστώ επίσης τις χώρες που δεν συμμετείχαν σε αυτήν την Επιτροπή, αλλά υποστήριξαν σθεναρά την προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας και της Ιορδανίας. Τα μέλη του Συμβουλίου, καθώς και πολλές ακόμη συναρπαστικές ανακοινώσεις, θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες».

ΟΗΕ: Η υιοθέτηση της Απόφασης 2803 από το ΣΑ για τη Γάζα αποτελεί σημαντικό βήμα

Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Απόφασης 2803 (2025) για τη Μέση Ανατολή (Γάζα), ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι “η υιοθέτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν”.

“Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου” ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε, δεσμεύονται να υλοποιήσουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί με την απόφαση, ενισχύοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αμάχων στη Γάζα και στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες για τη μετάβαση των μερών στην επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός.

“Ο Γενικός Γραμματέας επαινεί τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των περιφερειακών κρατών” σημείωσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι “ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης προς τη δεύτερη φάση του αμερικανικού Σχεδίου, που οδηγεί σε μια πολιτική διαδικασία για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Ισραήλ: Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι “το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα”.

“Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ” πρόσθεσε.

Η πρώτη αντίδραση της Χαμάς

Άμεση ήταν η αντίδραση της Χαμάς στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, απορρίπτοντας την ψήφιση του σχεδίου ψηφίσματος των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «δεν ανταποκρίνεται στα δικαιώματα και τα αιτήματα των Παλαιστινίων, ευνοεί την ισραηλινή κατοχή και επιδιώκει να επιβάλει διεθνή κηδεμονία στον θύλακα, στην οποία αντιτίθενται οι Παλαιστίνιοι και οι παρατάξεις της αντίστασης».

«Το ψήφισμα επιβάλλει έναν διεθνή μηχανισμό κηδεμονίας στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο ο λαός μας και οι παρατάξεις του απορρίπτουν», ανέφερε η ομάδα σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Telegram.

Συνεχίζει: «Η ανάθεση στη διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων εντός της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, την αφαιρεί από την ουδετερότητά της και την μετατρέπει σε εμπλεκόμενο μέρος της σύγκρουσης υπέρ της κατοχής.

Οποιαδήποτε διεθνής δύναμη, εφόσον συσταθεί, πρέπει να αναπτύσσεται μόνο στα σύνορα για να διαχωρίζει τις δυνάμεις, να επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός και πρέπει να βρίσκεται πλήρως υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ».

Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα υποστηρίζει ότι «η αντίσταση κατά του Ισραήλ με κάθε μέσο είναι νόμιμη», και αρνείται να αφοπλιστεί.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένας εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ομάδα θα απορρίψει τον ξένο έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.