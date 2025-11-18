Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: “Ναι” στο σχέδιο Τράμπ για τη Γάζα, απείχαν Κίνα, Ρωσία – Η θέση της Ελλάδας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε χθες Δευτέρα 17/11 με ψηφοφορία του υπέρ του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό». Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι “το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα”.

“Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ” πρόσθεσε.

Ικανοποιημένος ο Τραμπ για την ψήφιση του σχεδίου του για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης με την οποία ενστερνίζεται το σχέδιο που έχει εισηγηθεί για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία — ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Η πρώτη αντίδραση της Χαμάς

Άμεση ήταν η αντίδραση της Χαμάς στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, απορρίπτοντας την ψήφιση του σχεδίου ψηφίσματος των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «δεν ανταποκρίνεται στα δικαιώματα και τα αιτήματα των Παλαιστινίων, ευνοεί την ισραηλινή κατοχή και επιδιώκει να επιβάλει διεθνή κηδεμονία στον θύλακα, στην οποία αντιτίθενται οι Παλαιστίνιοι και οι παρατάξεις της αντίστασης».

«Το ψήφισμα επιβάλλει έναν διεθνή μηχανισμό κηδεμονίας στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο ο λαός μας και οι παρατάξεις του απορρίπτουν», ανέφερε η ομάδα σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Telegram.

Συνεχίζει: «Η ανάθεση στη διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων εντός της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, την αφαιρεί από την ουδετερότητά της και την μετατρέπει σε εμπλεκόμενο μέρος της σύγκρουσης υπέρ της κατοχής.

Οποιαδήποτε διεθνής δύναμη, εφόσον συσταθεί, πρέπει να αναπτύσσεται μόνο στα σύνορα για να διαχωρίζει τις δυνάμεις, να επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός και πρέπει να βρίσκεται πλήρως υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ».

Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα υποστηρίζει ότι «η αντίσταση κατά του Ισραήλ με κάθε μέσο είναι νόμιμη», και αρνείται να αφοπλιστεί.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένας εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ομάδα θα απορρίψει τον ξένο έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

Η Ελλάδα στις χώρες που ευχαριστεί ο Τραμπ

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που ευχαρίστησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της δημιουργίας του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), ενός νέου διεθνούς οργάνου το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα προεδρεύεται από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση» και ευχαρίστησε ονομαστικά τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών την Ελλάδα. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης σε χώρες εκτός του ΣΑ, όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ιορδανία.

Η θέση της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ

η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβυς Αγλαΐα Μπάλτα, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της χώρας μας στην Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε αμερικανικό σχέδιο Απόφασης το οποίο προβλέπει τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης για την αποκατάσταση της τάξης στη Γάζα, την προστασία των αμάχων, το άνοιγμα των δρόμων για την ευρείας κλίμακας παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση στην περιοχή. Υπήρξαν 13 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, ενώ η Ρωσία και η Κίνα δήλωσαν αποχή.

Η κ. Μπάλτα, στην επεξήγηση ψήφου υπογράμμισε ότι «ύστερα από δύο χρόνια αιματοχυσίας και οδύνης, το Συμβούλιο εγκρίνει επιτέλους ένα σχέδιο ειρήνης». Όπως σημείωσε, «η αιματοχυσία που προκλήθηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 μπορεί επιτέλους να λάβει τέλος».

Αναφερόμενη στην απελευθέρωση των ομήρων, τόνισε ότι «όλοι ανακουφιστήκαμε βαθιά βλέποντας ότι όλοι οι όμηροι που παρέμεναν ζωντανοί επέστρεψαν στα σπίτια τους, έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας εξήρε «την ηγετική διπλωματική πρωτοβουλία και την αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ειρηνική λύση», προσθέτοντας ότι «η ιστορία θα καταγράψει τη συλλογική μας απόφαση σήμερα».

Η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι από την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, «υπήρξαμε σταθεροί στις εκκλήσεις μας για εκεχειρία, για την ασφαλή και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μεγάλης κλίμακας και για την αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας».

Η Απόφαση που υιοθετήθηκε, σημείωσε, «θέτει τα θεμέλια για την υλοποίηση όλων των παραπάνω» και «προετοιμάζει τον δρόμο για μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών, όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα, με ειρήνη και ασφάλεια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ρήτρα του σχεδίου που διασφαλίζει ότι «κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα». Όπως είπε, «οι λαοί της περιοχής να μην υποφέρουν άλλο και να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν μέσα σε βιώσιμη ειρήνη».

Αναφερόμενη στις προοπτικές ανοικοδόμησης, η κ. Μπαλτά δήλωσε ότι «η ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Γάζας είναι πλέον ορατές στον ορίζοντα».

Τόνισε παράλληλα ότι «μια ενδυναμωμένη και μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να επιστρέψει στη Λωρίδα το συντομότερο δυνατόν και να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη», προσθέτοντας πως «η Ελλάδα, μαζί με τους Ευρωπαίους, ‘Αραβες και άλλους εταίρους της, δεν θα φεισθεί προσπαθειών για να στηρίξει τη διαδικασία μεταρρύθμισης».

Η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι «η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο, υπό καμία μορφή, στη διακυβέρνηση της Γάζας» και υπογράμμισε τη σημασία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία «πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά την Παλαιστινιακή Αστυνομία και να διασφαλίσει τις συνοριακές περιοχές, προστατεύοντας τους αμάχους».

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά διατύπωσε το εξής: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί, ικανός να οδηγήσει σε μια πιο ευημερούσα, ασφαλή και διασυνδεδεμένη περιοχή. Ο δρόμος μπροστά μας είναι χαραγμένος. Όλα τα μέρη οφείλουν τώρα να τον διαβούν με θάρρος. Διότι στο τέλος αυτού του δρόμου βρίσκεται η ειρήνη».