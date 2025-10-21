Γαλλία: Βίντεο ντοκουμέντο με την δολοφονία 12χρονης από Αλγερινή – Την σκότωσε και πήγε σε καφετέρια με τη σορό της σε βαλίτσα

Η δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ τον Οκτώβριο του 2022 από την 27χρονη Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ έρχεται ξανά στο φως της δημοσιότητας, καθώς ξεκίνησε η δίκη της στη Γαλλία.

Οι λεπτομέρειες του άγριου εγκλήματος σοκάρουν, καθώς η 27χρονη αρχικά βίασε και στη συνέχεια μαχαίρωσε 38 φορές την ανήλικη πριν την πνίξει για να εκδικηθεί τη μητέρα της.

Μάλιστα, κάμερες ασφαλείας δείχνουν την θύτη, για την οποία είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της 12χρονης, να έχει πάει σε καφετέρια κουβαλώντας μια μεγάλη βαλίτσα μέσα στην οποία είχε τη σορό της μικρής Λόλας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Le Parisien φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά την αφήσει στον δρόμο όπου τη βρήκε ένας άστεγος.

Στο δικαστήριο κατέθεσε γιατρός ο οποίος περιέγραψε ότι η 12χρονη είχε 38 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και το λαιμό πριν πεθάνει από ασφυξία.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο» εξήγησε ο γιατρός πριν να παρουσιαστούν φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια της δεμένα και το πρόσωπό της πλήρως καλυμμένο με ταινία.

Στη θέα των φωτογραφιών συγγενείς της μικρής Λόλας αποχώρησαν από το δικαστήριο με τον γιατρό να περιγράφει, επίσης, ότι η 12χρονη είχε υποστεί «ορατά τραύματα» στα γεννητικά της όργανα.

«Υπήρχε αιμορραγικό τραύμα σε διάφορα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στα γεννητικά όργανα του παιδιού», είπε ο γιατρός συμπληρώνοντας ότι το παιδί είχε μια «μεγάλη πληγή» στο πρόσωπό του και μια χαρακιά στην πλάτη, πιθανώς από μαχαίρια, ενώ το «κεφάλι του ήταν μερικώς κομμένο».

Το κορίτσι, το οποίο φέρεται να βιάστηκε από την Μπενκιρέντ «για την ευχαρίστησή της», υπέστη τραύματα που συνάδουν με «σφίξιμο του λαιμού».

Η Μπενκιρέντ είχε φτάσει στη Γαλλία το 2013 σε ηλικία 14 ετών αλλά της είχε επιδοθεί διαταγή απέλασης μετά την παράταση της φοιτητικής της βίζας τον Αύγουστο του 2022, μόλις δύο μήνες πριν από τη δολοφονία της 12χρονης.

Στο διαμέρισμά της μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος βρέθηκαν ένα ψαλίδι, ένα μαχαίρι για στρείδια και ένα μαχαίρι ΙΚΕΑ με ίχνη αίματος.

Μιλώντας στο δικαστήριο η μητέρα της 12χρονης, Ντελφίν Νταβιέ, που φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι με τη φωτογραφία της κόρης της, ζήτησε «δικαιοσύνη» ενώ άλλοι συγγενείς της ανήλικης φορούσαν μπλουζάκια με τη φράση: «Ήσουν ο ήλιος της ζωής μας, θα είσαι το αστέρι των νυχτών μας».