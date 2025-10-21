Φοινικούντα: “Σκάνε” νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό – Οι αστυνομικοί “διαβάζουν” 7 κινητά τηλέφωνα

Τα κρυμμένα μυστικά της υπόθεσης θρίλερ του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας εκτιμά η ΕΛΑΣ ότι θα φωτίσουν τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά τηλεφωνικούς αριθμούς.

Οι έμπειροι αστυνομικοί, που έχουν αναλάβει να διαλευκάνουν τη σοκαριστική υπόθεση, θεωρούν πως τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει πιθανόν θα οδηγήσουν στην έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης, καθώς φαίνεται πως εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης, με τις έρευνες των Αρχών να επικεντρώνονται σε πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι ο ηθικός αυτουργός. Το δεύτερο πρόσωπο μπορεί να είναι αυτό που οργάνωσε τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ και το τρίτο μία γυναίκα που φέρεται να φυγάδευσε και να βοήθησε τον 22χρονο φερόμενο συνεργό.

Όσον αφορά την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι αστυνομικοί χρειάζονται από 24 έως 48 ώρες για να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα αυτά και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός άλλαζε συχνά «πακιστανικά τηλέφωνα», δηλαδή χρησιμοποιούσε τηλέφωνα που δεν μπορούν να εντοπιστούν. Από μόνο του αυτό το γεγονός δημιουργεί υποψίες και ερωτήματα.

Για τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει «εγκέφαλος» και πως οι δυο 22χρονοι, που έχουν προφυλακιστεί, δεν έδρασαν μόνοι τους. Μάλιστα, αυτόν φαίνεται να καλύπτουν και δεν αποκαλύπτουν τίποτα για το όπλο και το σκούτερ.

Για τους αστυνομικούς, το κίνητρο φέρεται να είναι οικονομικό και αυτό φαίνεται απο δυο στοιχεία:

-Πρώτον, εκτιμάται ότι οι απόπειρες σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγιναν για να αλλάξει η διαθήκη – πράγμα που συνέβη

-Δεύτερον, η εκτέλεση του επιστάτη.

«Κάποιοι απο την οικογένεια θεωρούν ότι υπάρχει και τρίτο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που θα ήθελε τον θάνατο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το έπραξε αυτό χρησιμοποιώντας τους δυο 22χρονους για να εκτελέσουν και να δημιουργήσει το άλλοθι ώστε να μη φανεί ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός» δήλωσε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, που είναι και φίλη της οικογένειας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Πάντως, όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου και το νέο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, θα φτάσουν στα χέρια της ανακρίτριας και εκείνη με τη σειρά της θα καλέσει όσους κρίνει για εξηγήσεις.

Το βίντεο από την πρώτη απόπειρα σε βάρος του ιδιοκτήτη

Εν τω μεταξύ, σε βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA έχει καταγραφεί η πρώτη απόπειρα που έκανε ο 22χρονος φερόμενος συνεργός σε βάρος του 68χρονου επιχειρηματία στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στα πλάνα διακρίνεται καθαρά ο 22χρονος να κυνηγά τον 68χρονο και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο, με τον επιχειρηματία να προσπαθεί να τον απωθήσει χτυπώντας τον με μία άσπρη μπλούζα. Στη συνέχεια ο 22χρονος συνεχίζει να κυνηγά τον 68χρονο, ο οποίος τρέχει για να σωθεί.

Ο 68χρονος κατάφερε να γλιτώσει από την πρώτη απόπειρα, ωστόσο λίγες μέρες αργότερα δολοφονήθηκε.