Γαλλία: Ο Μακρόν δεν επιθυμεί τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης – Στο επίκεντρο η ψήφος εμπιστοσύνης Μπαϊρού

Έντονη κινητικότητα επικρατεί στη γαλλική πολιτική σκηνή, καθώς η ψήφος εμπιστοσύνης που ζήτησε η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Παρότι η Γαλλία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα πολιτική κρίση τον επόμενο μήνα, ο Γάλλος πρόεδρος, σύμφωνα με κύκλους του Ελιζέ, δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, όπως τονίζεται, «δεν πρόκειται να παραιτηθεί από το συνταγματικό του δικαίωμα να λάβει αυτή την απόφαση αν το κρίνει απαραίτητο».

Από την πλευρά του, ο Φρανσουά Μπαϊρού τόνισε σήμερα: «Μέσα στις επόμενες 13 ημέρες, ο γαλλικός λαός θα κληθεί να δείξει, μέσω των εκπροσώπων του, αν επιλέγει το χάος ή την υπευθυνότητα και την εθνική συνείδηση».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το αυξανόμενο δημόσιο χρέος επιβαρύνει ήδη τους εργαζόμενους και τις μελλοντικές γενιές, περιορίζοντας τις κυβερνητικές δυνατότητες και, σε συνδυασμό με τη δημογραφική κρίση, απειλεί το ίδιο το κοινωνικό συμβόλαιο της χώρας.