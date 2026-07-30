Γαλλία: Η φωτιά δεν προχώρησε κοντά στο Μπορντό το βράδυ – Πάνω από 200.000 εκτοπισμένοι, έχουν καεί 420.000 στρέμματα σε μια βδομάδα

Παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες η τεράστια πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, που από τις 22 Ιουλίου έχει κάνει 420.000 στρέμματα δεν προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (30/7).

Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σήμερα δίνουν ελπίδες στους πυροσβέστες.

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«Αν η νύκτα περάσει καλά, μπορούμε λογικά να είμαστε πιο αισιόδοξοι για αύριο (Πέμπτη) και για τις επόμενες ημέρες διότι οι μετεωρολογικές συνθήκες επιτέλους θα είναι λίγο πιο ευνοϊκές, με μείωση της θερμοκρασίας. Και αν αυτό επιβεβαιωθεί, μπορούμε να σκεφτούμε την επιστροφή σε μια πιο κανονική ζωή για τους κατοίκους», κυρίως για τους περισσότερους από 200.000 που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ανέφερε η νομάρχης της Ζιρόντ Σοφί Μπροκά.

Μία εβδομάδα αφότου ξέσπασε η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη Γαλλία από το 1949, οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν χθες επτά αναζωπυρώσεις, εκ των οποίων τρεις ήταν ακόμη ενεργές το βράδυ, πρόσθεσε η νομάρχης της Ζιρόντ.

Ωστόσο μετά τον χθεσινό καύσωνα, όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου τροφοδοτώντας τις φλόγες, σήμερα αναμένεται να δροσίσει στους νομούς Ζιρόντ και Λαντ, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η πυρκαγιά θα μπορέσει σύντομα να τεθεί υπό έλεγχο. Οι δύο αυτοί νομοί, που είχαν τεθεί χθες σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, σήμερα θα βρίσκονται σε πράσινο ήδη από τις 06:00 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ζιρόντ Μαρκ Βερμελέν προειδοποίησε ωστόσο ότι «η αντιμετώπιση όλων των περιμέτρων της πυρκαγιάς και όλων των εστιών στο εσωτερικό θα είναι μια επιχείρηση που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες ακόμη».

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση της πυρκαγιάς στο Διυπουργικό Κέντρο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Κρίσεων (COGIC) σήμερα περίπου στις 10:00 (τοπική ώρα), όπως δήλωσε το περιβάλλον του στο AFP.

«Φωτιά ζόμπι»

Η έκταση που κάηκε –420.000 στρέμματα σε μία εβδομάδα- δεν έχει αλλάξει, τόνισε χθες το απόγευμα η νομαρχία της Ζιρόντ. Ωστόσο πρόσθεσε ότι πλέον 126 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, 16 περισσότεροι σε σχέση με την Τρίτη.

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Με 920.000 στρέμματα να έχουν καεί σε όλη τη Γαλλία από τον Ιανουάριο, το 2026 έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ καμένων εκτάσεων τα τελευταία 20 χρόνια που γίνονται δορυφορικές μετρήσεις, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Πυρκαγιών (EFFIS).

Εξάλλου από τις 28 Ιουνίου 263 άνθρωποι έχουν προσαχθεί, εκ των οποίων 92 ανήλικοι, στο πλαίσιο των ερευνών που έχουν ξεκινήσει για τις πυρκαγιές, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

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Όποιες και αν είναι οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες στη Ζιρόντ, «η φωτιά θα συνεχίσει να σιγοκαίει επί εβδομάδες, ενδεχομένως και χρόνια», προειδοποίησε ο υποπυραγός Σιρίλ Βενιέρ. «Η φωτιά στο Λαντιράς», που κατάκαψε την περιοχή αυτήν το 2022, «παρέμεινε ενεργή επί δύο χρόνια και είναι ακόμη υπό επιτήρηση», εξήγησε.

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Ένα κολοσσιαίο έργο ζωνών αντιπυρικής προστασίας, μήκους 127 χιλιομέτρων, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με στόχο να στερήσει από τη φωτιά την «καύσιμη ύλη» και να αποτρέψει την εξάπλωσή της, ανέφερε η οργάνωση «Άμυνα του Δάσους κατά των Πυρκαγιών» (DFCI).

Εκμεταλλευόμενοι τη σχετική ήρεμη κατάσταση 57.000 κάτοικοι τριών πόλεων κοντά στο Μπορντό, που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους την προηγούμενη εβδομάδα, μπόρεσαν να επιστρέψουν.

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Συνολικά περίπου 220.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από 24 περιοχές. Παράλληλα 62 κάμπινγκ με 50.000 παραθεριστές εκκενώθηκαν στη Ζιρόντ και τη Λαντ.