Τουρισμός για όλους 2026-27: Οι δικαιούχοι και το ποσό που θα λάβουν – Από 7 Αυγούστου αρχίζουν οι αιτήσεις

Το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-27 ανοίγει την ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων σύντομα με χιλιάδες ενδιαφερόμενους να έχουν στηθεί στην σειρά.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους θα έχει αυξημένη διάρκεια, καλύπτοντας το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027. Το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ.

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Το πρόγραμμα πλέον ι απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθμό δυνητικών δικαιούχων, διασφαλίζοντας μάλιστα δυνατότητα χρήσης της σχετικής ψηφιακής κάρτας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (έως 31-12-2027). Για το υπουργείο Τουρισμού το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ταυτόχρονα και ένα αναπτυξιακό «εργαλείο» στήριξης της στρατηγικής για 12μηνο τουρισμό, των τοπικών κοινωνιών

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η 1η φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η 2η φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της 2ης φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της 1ης φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027.

Τουρισμός για όλους 26-27: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος βρίσκεται η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, γι’ αυτό και το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

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Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια του προγράμματος, καθώς και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.