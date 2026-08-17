Γαλλία: Γιουχαΐσματα στον Λεκορνί από πυρόπληκτους – Ανακοίνωσε πακέτο άνω των 100 εκατ. ευρώ (βίντεο)

Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή που επλήγη περισσότερο από τη μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, η οποία στα τέλη Ιουλίου άφησε πίσω της τεράστια καταστροφή.

Περίπου 200 κάτοικοι, ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της παραθαλάσσιας κοινότητας Λε Πορζ, όπου 183 σπίτια καταστράφηκαν από τις φλόγες.

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Όταν στο σημείο έφτασε όχημα με φιμέ τζάμια, την ώρα που ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση του Λεκορνί με τον δήμαρχο Μαρσιάλ Ζανινετί, οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να γιουχάρουν και να χειροκροτούν αποδοκιμαστικά.

Incendie en Gironde: Sébastien Lecornu hué à son arrivée au Porge pic.twitter.com/qhOMORGuzO— BFM (@BFMTV) August 17, 2026

«Πού είναι; Πού είναι;», φώναζαν οι κάτοικοι, εκφράζοντας την οργή τους επειδή περίμεναν να συναντηθούν με τον Γάλλο πρωθυπουργό.

«Θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει. Είναι πραγματικά σαν να μας θεωρεί ασήμαντους», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας 65χρονος κάτοικος, συγγενείς του οποίου έχασαν τα σπίτια τους στη φωτιά.

Λεκορνί: «Υπάρχει οργή – Οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα»

Περίπου μία ώρα αργότερα, από το Μερινιάκ κοντά στο Μπορντό, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει «απολύτως τίποτα να κρύψει» σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις πυροπροστασίας.

Αναγνώρισε, παράλληλα, την έντονη συναισθηματική φόρτιση των πυρόπληκτων.

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«Υπάρχει οργή, υπάρχουν έντονα συναισθήματα, είναι απολύτως φυσιολογικό, οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρέπει να αποκατασταθεί «η αλήθεια και η λογική» σχετικά με όσα συνέβησαν.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός απέρριψε παράλληλα όσα χαρακτήρισε «ελαφρώς συνωμοσιολογικές παρεκτροπές» και ζήτησε από τις τοπικές αρχές και την Πυροσβεστική να συναντηθούν με τους πολίτες και να παρουσιάσουν αναλυτικά την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

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Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους οργισμένων κατοίκων και τους εξέφρασε τον σεβασμό του.

«Πέρασε στα κρυφά» – Οι καταγγελίες των κατοίκων

Η ένταση έχει ενισχυθεί και από το γεγονός ότι, σύμφωνα με το περιβάλλον του Λεκορνί, ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί το Λε Πορζ ήδη από την Κυριακή, χωρίς η επίσκεψη να ανακοινωθεί και χωρίς την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων.

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Κάτοικοι αντέδρασαν έντονα, κατηγορώντας τον ότι πέρασε από την περιοχή «στα κρυφά».

Μέρος των πυρόπληκτων υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι Αρχές έδωσαν προτεραιότητα στην προστασία ευπορότερων περιοχών, όπως το Καπ Φερέ, σε βάρος του Λε Πορζ.

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Η γαλλική κυβέρνηση απορρίπτει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ενώ ο Λεκορνί είχε ήδη καταγγείλει από την 1η Αυγούστου ότι ο πόνος των πυρόπληκτων «εργαλειοποιείται από συνωμοσιολόγους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Συλλογικότητα κατοίκων που επλήγησαν από τη φωτιά δηλώνει, πάντως, αποφασισμένη να κινηθεί δικαστικά, ζητώντας απαντήσεις για τη διαχείριση της καταστροφής.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Γαλλία από το 1949

Η καταστροφική πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο την 1η Αυγούστου, έκαψε περίπου 420.000 στρέμματα και χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη σε έκταση στη Γαλλία από το 1949.

Οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό, ενώ περισσότεροι από 220.000 κάτοικοι και τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν.

Σχεδόν 450 σπίτια, κτίρια και καταστήματα καταστράφηκαν.

Πακέτο στήριξης άνω των 100 εκατ. ευρώ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε σειρά οικονομικών μέτρων για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό, το συνολικό κόστος των μέτρων ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η επιτάχυνση της ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων κατοικιών, με στόχο οι οικοδομικές άδειες για αντίστοιχη ανακατασκευή να εκδίδονται εντός ενός μήνα.

Παράλληλα, 12 εκατ. ευρώ θα διατεθούν άμεσα στις δύο πληγείσες περιοχές ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Προβλέπονται επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις που καταστράφηκαν, απαλλαγές από ασφαλιστικές εισφορές για εταιρείες που επλήγησαν ή βρίσκονταν στις ζώνες εκκένωσης και μέτρα για την επιτάχυνση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.