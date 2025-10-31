FT: Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με Πούτιν στη Βουδαπέστη λόγω “ακραίων ρωσικών απαιτήσεων” για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν μία προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα σε ένα δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The US cancelled the planned meeting in Budapest after a memo from Russia’s foreign ministry was swiftly followed by a tense call between the two countries’ top diplomats https://t.co/PXd7vIwrQw pic.twitter.com/GqA77qFZqG— Financial Times (@FT) October 31, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας. Αξιωματούχοι της ρωσικής κυβέρνησης επίσης δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, έως ότου πειστεί ότι υπάρχει συγκεκριμένη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος θα συμπληρώσει πέντε χρόνια τον Φεβρουάριο.

«Πρέπει να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Ασία. Πρόσθεσε ότι, παρόλο που «πάντα είχε εξαιρετικές σχέσεις» με τον Πούτιν, η τελευταία στάση της Ρωσίας ήταν «πολύ απογοητευτική».

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, σε μια σειρά συνομιλιών που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ενθαρρυντικές για την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η ένταση. δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα προχωρήσει στην επιβολή των νέων σκληρών κυρώσεων στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα, με στόχο να ασκηθεί πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε εφαρμόσει αυτές τις κυρώσεις και σκοπεύουμε να τις επιβάλουμε αυστηρά», τόνισε ο Γουίτακερ σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV την Τρίτη.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέταξε στη μαύρη λίστα τις κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft PJSC και Lukoil PJSC, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας να στερηθεί το Κρεμλίνο τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία.