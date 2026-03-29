Φρουροί της Επανάστασης: Στο στόχαστρο τα Αμερικανικά πανεπιστήμια που έχουν έδρα στη Μέση Ανατολή

Στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν φαίνεται να βρίσκονται τα Αμερικανικά πανεπιστήμια που έχουν έδρα στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση τους στα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζουν ότι «εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να είναι απαλλαγμένα από αντίποινα, πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη δήλωση έως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ώρα Τεχεράνης».

🇮🇷 The IRGC has warned American academic institutions across the Middle East are now targets for retaliation following US-Israeli strikes on Iranian universities.



Deadline: Noon Tehran time, Monday March 30.

The targets:



🇶🇦 QATAR

▪️ Carnegie Mellon University

▪️ Georgetown… https://t.co/zZDGDqeFLN pic.twitter.com/3qVwUexXzW— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 29, 2026

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση προειδοποιούν υπαλλήλους, καθηγητές και φοιτητές που είναι σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. «Συμβουλεύουμε όλους τους υπαλλήλους, τους καθηγητές και τους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή και τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμένουν ένα χιλιόμετρο μακριά από τις πανεπιστημιουπόλεις» τονίζει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η λίστα

Κατάρ

Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon

Πανεπιστήμιο Georgetown

Πανεπιστήμιο Texas A&M

Πανεπιστήμιο Northwestern

Ιατρική Σχολή Weill Cornell

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

NYU Abu Dhabi

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Σάρτζα

Λίβανος

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού

Λιβανέζικο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο

Ιράκ

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ιράκ — Βαγδάτη

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ιράκ — Σουλαϊμάνι

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν — Ντουχόκ

Κουβέϊτ

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Κουβέιτ

Ιορδανία

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Μαδάμπα