Φρουροί της Επανάστασης: Στο στόχαστρο τα Αμερικανικά πανεπιστήμια που έχουν έδρα στη Μέση Ανατολή
ABEDIN TAHERKENAREH / EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν φαίνεται να βρίσκονται τα Αμερικανικά πανεπιστήμια που έχουν έδρα στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση τους στα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζουν ότι «εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να είναι απαλλαγμένα από αντίποινα, πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη δήλωση έως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ώρα Τεχεράνης».

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση προειδοποιούν υπαλλήλους, καθηγητές και φοιτητές που είναι σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. «Συμβουλεύουμε όλους τους υπαλλήλους, τους καθηγητές και τους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή και τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμένουν ένα χιλιόμετρο μακριά από τις πανεπιστημιουπόλεις» τονίζει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η λίστα

Κατάρ
Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon
Πανεπιστήμιο Georgetown
Πανεπιστήμιο Texas A&M
Πανεπιστήμιο Northwestern
Ιατρική Σχολή Weill Cornell

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
NYU Abu Dhabi
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Σάρτζα

Λίβανος
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού
Λιβανέζικο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο

Ιράκ
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ιράκ — Βαγδάτη
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ιράκ — Σουλαϊμάνι
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν — Ντουχόκ

Κουβέϊτ
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Κουβέιτ

Ιορδανία
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Μαδάμπα

