Φρουροί της Επανάστασης: «Ας στείλει ο Τραμπ τα πλοία του στον Κόλπο αν τολμάει»

Ο ταξίαρχος Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι οι ναυτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί.

«Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση», δήλωσε σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Ναϊνί αμφισβήτησε επίσης τα σχόλια του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το ναυτικό του Ιράν.

«Δεν είπε ο Τραμπ ότι το ναυτικό του Ιράν έχει καταστραφεί; Αν ναι, ας στείλει τα πλοία του στον Περσικό Κόλπο αν τολμά.»

Ο εκπρόσωπος του IRGC δήλωσε ότι το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει περίπου 700 πυραύλους και 3.600 drones εναντίον «αμερικανικών και σιωνιστικών» στόχων από την έναρξη του πολέμου.

Προειδοποίησε ότι τα πιο ισχυρά όπλα παραμένουν αχρησιμοποίητα, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις μέχρι να πιστέψει ότι έχει αποκατασταθεί η αποτροπή.