Φρίκη στις ΗΠΑ: 20χρονος σκότωσε την μητέρα του με σφυρί και έτρεχε στο δάσος φωνάζοντας «μαμά» (βίντεο)

Μαρτυρικό θάνατο βρήκε μια 55χρονη γυναίκα στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, από τα χέρια του 20χρονου γιου της, ο οποίος τη χτύπησε μέχρι θανάτου με σφυρί, μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έτρεχε στο δάσος φωνάζοντας «μαμά».

Ο Σεμπάστιαν Βαν Στόκουμ συνελήφθη στις 24 Οκτωβρίου στην πόλη Νιου Κέινεν στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ περίπου 16 χιλιόμετρα έξω από το Στάμφορντ, αφού ομολόγησε ο ίδιος το έγκλημά του, ότι σκότωσε τη μητέρα του, Λόρα Γουίλιαμς, χρησιμοποιώντας «τα χέρια του, ένα μαχαίρι και ένα σφυρί».

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τις 10:40 το βράδυ, οι Αρχές έλαβαν κλήση για έναν άνδρα που έτρεχε προς το δάσος πίσω από το σπίτι φωνάζοντας «μαμά», ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος τηλεφώνησε στο 911 δηλώνοντας ότι «σκότωσε τη μητέρα του».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 20χρονος άνοιξε την πόρτα με τα ρούχα, το πρόσωπο και τα χέρια του καλυμμένα με αίμα και συνελήφθη αμέσως.

Στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκε η μητέρα του με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ραγισμένο κρανίο, ενώ δίπλα της βρέθηκε ένα σφυρί καλυμμένο με αίμα, σύμφωνα με τη New York Post.

Οι διασώστες προσπάθησαν να την επαναφέρουν, ωστόσο ήδη πολύ αργά.

Ο 20χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Το έκανα. Πήρα τη ζωή της μητέρας μου», προσθέτοντας ότι δεν ήταν σε καλή ψυχική κατάσταση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου περιέγραψε την υπόθεση ως «σοκαριστική» και ζήτησε να μη βιαστούν όλοι να βγάλουν συμπεράσματα. «Πρόκειται για μια τραγωδία. Κανείς δεν μπορούσε να την προβλέψει», ανέφερε.

Ο Βαν Στόκουμ κρατείται με εγγύηση 2 εκατ. δολαρίων, ενώ η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 3 Νοεμβρίου.