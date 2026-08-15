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ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμός στην Ινδονησία: Ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 38

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών BNPB.

Σεισμός στην Ινδονησία: Ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 38
BASARNAS
DEBATER NEWSROOM

Ο απολογισμός από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της ανατολικής Ινδονησίας έχει ανέλθει στους 38 νεκρούς, δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών BNPB.

“Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία”, είπε.

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