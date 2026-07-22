Φωτιά τώρα στην Κάλυμνο: Πυρκαγιά σε δασική έκταση πάνω από το λιμάνι (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/7) σε δασική έκταση στην Κάλυμνο.

Η φωτιά καίει στην περιοχή του Αγίου Σάββα πάνω από το λιμάνι της Καλύμνου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλυμνίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για την αντιμετώπισή της.

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Άμεση κινητοποίηση

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν ασθενείς άνεμοι, γεγονός που διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.