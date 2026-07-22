Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κάλυμνο: Πυρκαγιά σε δασική έκταση πάνω από το λιμάνι (βίντεο)

Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης – Δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Φωτιά τώρα στην Κάλυμνο: Πυρκαγιά σε δασική έκταση πάνω από το λιμάνι (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:57

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/7) σε δασική έκταση στην Κάλυμνο.

Η φωτιά καίει στην περιοχή του Αγίου Σάββα πάνω από το λιμάνι της Καλύμνου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλυμνίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για την αντιμετώπισή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεση κινητοποίηση

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν ασθενείς άνεμοι, γεγονός που διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης.

Φωτογραφία

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ