Σε πλήρη κινητοποίηση και ετοιμότητα για αύριο ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η επιχειρησιακή δραστηριότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικράτησαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην «ταχύτατη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων».

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Κατά τη διάρκεια της ημέρας, σημαντικότερες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Ζωνιανά Ρεθύμνου, στις Αφίδνες Αττικής, στο ‘Ανω Κεράσοβο Αγρινίου, στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, στο Ήμερο Πεύκο Πικερμίου και στην Περαχώρα Λουτρακίου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πυρκαγιές περιορίστηκαν ή τέθηκαν χωρίς ενεργό μέτωπο σε σύντομο χρονικό διάστημα, «επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων».

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ευχαρίστησε όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στη σημερινή επιχειρησιακή προσπάθεια, καθώς και τους εκπροσώπους των Περιφερειών, των δήμων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων, του ΕΚΑΒ, των Δασικών Υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Τόνσε ακόμη, ότι οι επόμενοι δύο μήνες παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικοί και απαιτούν συνεχή ετοιμότητα, συντονισμό και υπευθυνότητα από όλους.

Χαρακτηριστικά σημειώνεται, ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, μόνο για την Αττική, δέχτηκε 11 κλήσεις για θερμές εργασίες, ενώ οι έλεγχοι συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) προχώρησαν σε δύο ακόμη συλλήψεις, σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη Αττικής, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την εκτέλεση θερμών εργασιών. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 213 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 595 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 832.680,92 ευρώ, γεγονός που, κατά την ανακοίνωση, αποτυπώνει τη συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης τόσο της αμέλειας όσο και των εμπρησμών από πρόθεση.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το Πυροσβεστικό Σώμα βρισκόταν σε γενική επιφυλακή και σε επιχειρησιακή διασπορά δυνάμεων στις περιοχές πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου, ενώ πραγματοποιούνταν έμφορτες εναέριες περιπολίες στις περιοχές αυτές. Σε τέσσερα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς, εναέρια μέσα που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία, επενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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«Η επιχειρησιακή αυτή διάταξη συνέβαλε καθοριστικά στην άμεση ανίχνευση και την ταχεία απόκριση των δυνάμεων στα περιστατικά που εκδηλώθηκαν», υπογραμμίζει το υπουργείο στην ενημέρωσή του.

Παράλληλα, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παρέμεινε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τις Περιφέρειες, τους δήμους, τη Δασική Υπηρεσία, τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές οργανώσεις να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εξασφαλίζοντας «τον άμεσο συντονισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των συμβάντων».

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Για αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, καθώς στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4). Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, ενώ το υπουργείο καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.