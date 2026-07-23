Θεσσαλονίκη: Φωτιά τη νύχτα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου – Ερευνάται αν προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο (βίντεο)

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης 23/7 σε χαμηλή βλάστηση στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχε μια υδροφόρα του ΟΤΑ.

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Όπως έγινε γνωστό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά μέσα σε μία ώρα και στη συνέχεια την έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της προς γειτονικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Από τη φωτιά υπέστησαν ζημιές εγκαταλελειμμένα παραπήγματα και αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονταν εντός του πρώην στρατοπέδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επικαλούμενη μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου να προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την Πυροσβεστική.

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, μιλώντας στο ΕΡΤNews ζήτησε την άμεση παρέμβαση του Στρατού, στον οποίο ανήκει ο χώρος του πρώην στρατοπέδου, επισημαίνοντας ότι έχουν προηγηθεί επανειλημμένες εκκλήσεις για την απομάκρυνση των ξερών χόρτων και των κλαδιών που αποτελούν εύφλεκτη ύλη.

Όπως ανέφερε, ο δήμος πραγματοποιεί ήδη καθαρισμούς και δημιουργεί αντιπυρικές ζώνες στις περιοχές αρμοδιότητάς του, ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτείται αντίστοιχη παρέμβαση και εντός του στρατοπέδου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης νέων πυρκαγιών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.