Φον ντερ Λάιεν: “Έχουμε ακριβή σχέδια για την αποστολή δυνάμεων στην Ουκρανία” – Σίγουρη η παρουσία των ΗΠΑ

Η Ευρώπη καταρτίζει «πολύ ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας, εγγυήσεις θα έχουν την υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους Financial Times σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Κυριακή.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει (μια) αμερικανική παρουσία στο πλαίσιο του μηχανισμού ασφαλείας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους FT, προσθέτοντας ότι «αυτό ήταν πολύ σαφές και επανειλημμένα επιβεβαιωμένο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου και διοίκησης και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της φον ντερ Λάιεν, θα συναντηθούν στο Παρίσι την ερχόμενη Πέμπτη, κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, για να συνεχίσουν τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την Ουκρανία, τόνισαν οι FT, επικαλούμενες τρεις διπλωμάτες με ενημέρωση των σχεδίων αυτών.

Η πλειοψηφία των Ουκρανών τάσσεται υπέρ της εκεχειρίας

Η πλειοψηφία των πολιτών της Ουκρανίας φαίνεται να τάσσεται υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός, αλλά μόνο αν να παρασχεθούν σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας, όπως δείχνει δημοσκόπηση.

Από τους 1.600 Ουκρανούς που συμμετείχαν στην έρευνα, το 75% θεωρεί τις εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το Ukrainian Rating Group.

Εν μέσω των προσπαθειών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις ουκρανικές εκκλήσεις για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, που αποσκοπούν στην αποτροπή της Ρωσίας να εξαπολύσει νέα επίθεση στο μέλλον κατά της γειτονικής της χώρας σε περίπτωση που επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις είναι μια ρεαλιστική πορεία για τον τερματισμό του πολέμου. Από αυτούς, το 62% τάσσεται υπέρ της συμμετοχής άλλων χωρών για να βοηθήσουν στην επίτευξη συμβιβασμού, ενώ το 20% στηρίζει άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 59% στηρίζει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επιδίωξη ενός συμβιβασμού, ενώ το 20% δηλώνει ότι θέλει ο πόλεμος να συνεχιστεί μέχρι να ανακτηθεί πλήρως η επαρχία του Ντονμπάς και η χερσόνησος της Κριμαίας.

Μόνο το 13% υποστηρίζει την επιστροφή στα σύνορα προ της ρωσικής εισβολής στις 23 Φεβρουαρίου 2022, τα οποία θα απέκλειαν την Κριμαία και το Ντονμπάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα του Ukrainian Rating Group έγινε με δείγμα 1.600 ατόμων στην Ουκρανία και διεξήχθη στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 και 23 Αυγούστου.